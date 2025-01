Bạn có đang mắc sai lầm về gội và sấy tóc?

Tần suất gội đầu của mỗi người là khác nhau, miễn là tóc không nhờn hay khô. (Ảnh: ITN)

Những quan niệm sai lầm về gội đầu

Gội đầu hàng ngày

Một số người cho rằng gội đầu hàng ngày dễ gây đau đầu, rụng tóc và các vấn đề khác. Trên thực tế, tần suất gội đầu của mỗi người là khác nhau, miễn là tóc không nhờn hay khô.

Nếu cần thiết (ví dụ: da đầu bạn bị nhờn hoặc bạn chuẩn bị tham dự một sự kiện quan trọng), bạn có thể gội đầu hàng ngày. Gội đầu không có tác dụng lên nang tóc và nhìn chung không gây đau đầu hoặc rụng tóc.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng dầu gội trị gàu thông thường có thể được sử dụng hàng ngày, trong khi các sản phẩm trị gàu bằng dược phẩm có chứa selen disulfide hoặc ketoconazole chỉ có thể được sử dụng trong thời gian ngắn hoặc xen kẽ và không nên sử dụng lâu dài nhằm tránh phát triển tình trạng kháng thuốc.

Nước nóng giúp tóc mọc nhanh

Trên mạng đồn rằng gội đầu bằng nước nóng có thể tăng tốc độ lưu thông máu và giúp tóc mọc nhanh. Điều này là do trước đây có tin đồn “rửa mặt bằng nước lạnh có thể thu nhỏ lỗ chân lông, rửa mặt bằng nước nóng sẽ làm lỗ chân lông to ra”.

Nhiệt độ dầu gội tốt nhất cao hơn nhiệt độ cơ thể một chút và nên kiểm soát ở khoảng 40 độ C. Tất nhiên, không nên gội đầu bằng nước quá lạnh.

Thứ nhất, nước lạnh có thể không dễ gội. Thứ hai, nếu gội đầu bằng nước lạnh vào mùa đông, da đầu sẽ bị tê cóng. Gội đầu bằng nước quá nóng cũng không tốt. Nó không chỉ làm hỏng thân tóc mà còn làm tổn thương da đầu.

Có những điều cấm kỵ về thời gian gội đầu

Gội đầu cũng giống như tắm và rửa mặt, bạn có thể gội đầu vào buổi sáng, buổi trưa và buổi tối tùy theo thời gian mà bạn thấy thuận tiện. Ngoài ra, hiện tại chưa có nghiên cứu nào cho thấy gội đầu trong thời kỳ kinh nguyệt sẽ gây đau bụng kinh hoặc đau đầu.

Gội đầu trước khi tắm có thể gây xuất huyết não

Có tin đồn rằng mạch máu của con người rất yếu và sẽ “sưng nhiệt” khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, có thể vỡ nếu không cẩn thận.

Khi gội đầu vào mùa đông, thời điểm chạm vào nước nóng, máu sẽ đột ngột tụ lại trên đầu. Nếu gội đầu ngay, có thể khiến máu lưu thông ở đầu kém. Tình trạng này kéo dài có thể gây ra bệnh mạch máu não hoặc thậm chí gây xuất huyết não.

Trên thực tế, nếu thành mạch máu của một người thực sự yếu và sẽ nở ra khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, thì dù bộ phận nào được rửa sạch trước khi tắm, máu sẽ chảy về bộ phận đó, dẫn đến máu lưu thông kém.

Nguyên nhân gây đột quỵ do tắm không phải do mạch máu não giãn nở nhiệt mà do huyết áp thay đổi bởi nhiệt độ cơ thể tăng, nhịp tim nhanh và gắng sức quá mức khi tắm nước nóng, có thể gây đột quỵ.

Sấy tóc đúng cách sau khi gội đầu

Thường có một số lựa chọn như lau khô bằng khăn, để khô tự nhiên. Nhưng việc vắt khô hoặc sấy khô nếu thực hiện không đúng cách sẽ làm hỏng chất lượng tóc.

Lau khô

Sau khi gội đầu, dùng khăn chà mạnh tóc. Đây là thói quen mà nhiều người hay làm có thể gây hư tổn cho tóc và khiến chất lượng tóc kém hơn.

Khi tóc ướt, ma sát trên bề mặt tóc tăng lên sẽ làm tăng tổn thương cơ học đối với sợi tóc. Việc chải và chà xát tóc lúc này rất dễ khiến vảy tóc bị nhấc lên và gãy rụng.

Để khô tự nhiên

Sấy tóc là phương pháp nhẹ nhàng và được ưa chuộng. (Ảnh: ITN)

Nếu bạn là chàng trai có mái tóc ngắn thì việc để tóc khô tự nhiên sẽ rất tiện lợi. Nhưng đối với các cô gái, đặc biệt là những cô nàng có mái tóc dài bồng bềnh, việc đợi tóc khô tự nhiên là một sự lãng phí thời gian.

Sấy tóc bằng máy

Sấy tóc là phương pháp nhẹ nhàng và được ưa chuộng hơn. Dùng máy sấy đều theo lớp biểu bì tóc và dùng khăn ấn nhẹ vào tóc từ trên xuống dưới để loại bỏ độ ẩm trên tóc.

Làm khô tóc bằng máy sấy cũng gây ra một số hư tổn cho tóc nhưng là thao tác tiết kiệm thời gian và công sức hơn.

Khi sử dụng máy sấy tóc, hãy chú ý ba điều sau để bảo vệ tóc tốt hơn:

- Giữ nhiệt độ của máy sấy tóc càng thấp càng tốt, đặc biệt đối với tóc khô và hư tổn. Tốt nhất nên hạn chế sử dụng nhiệt độ cao.

- Để máy sấy tóc tiếp xúc với da đầu ở một khoảng cách nhất định (trên 15 cm), thỉnh thoảng lắc máy sấy tóc, tránh thổi trực tiếp sẽ gây cảm giác nóng rát trên da đầu.

- Không nên sấy quá lâu và không cần sấy khô tóc toàn toàn. Chạm tay vào tóc sau khi sấy, nếu tóc vẫn còn độ ẩm nhẹ, bạn có thể tắt máy sấy.

