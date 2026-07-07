Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có đồng chí Phùng Thành Vinh - Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; Phạm Văn Hoá – Giám đốc Sở Công thương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Quang cảnh tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Các đồng chí chủ trì tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 67.937 vụ việc vi phạm

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Chỉ đạo các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo các đơn vị, lực lượng chức năng thuộc quyền tiếp tục duy trì và đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. Đồng thời xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch cao điểm, kế hoạch chuyên đề chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu và thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 05/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Công tác trao đổi, chia sẻ thông tin, phối hợp tổ chức đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả giữa Ban Chỉ đạo các Bộ, ngành, tỉnh, thành phố đạt hiệu quả cao. Nhiều vụ việc vi phạm lớn đã được phối hợp phát hiện, bắt giữ, xử lý kịp thời. Công tác thông tin, tuyên truyền chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên các phương tiện thông tin được lan tỏa rộng rãi đến nhiều lĩnh vực, địa bàn, đối tượng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 67.937 vụ việc vi phạm (tăng 36,66% so với cùng kỳ năm 2025). Trong đó, có 5.220 vụ buôn bán, vận chuyển trái phép hàng cấm, hàng lậu (giảm 51,83% so với cùng kỳ); 56.994 vụ gian lận thương mại, gian lận về thuế (tăng 60,06%); 5.723 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ (tăng 75,02%). Tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước đạt 9.647,747 tỷ đồng (tăng 49,36% so với cùng kỳ). Các lực lượng chức năng đã khởi tố 1.676 vụ án, 2.789 đối tượng.

Nghệ An xử lý 2.836 vụ việc vi phạm hành chính, khởi tố hình sự 384 vụ/448 đối tượng

Các đại biểu tham dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn, đường biên giới trên đất liền dài với hệ thống cửa khẩu và mạng lưới giao thông thông suốt là những lợi thế phát triển kinh tế, nhưng cũng là điều kiện để các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả lợi dụng để trung chuyển hàng hóa vào sâu trong nội địa. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia, trong 6 tháng đầu năm 2026, Nghệ An đã chủ động, quyết liệt triển khai các giải pháp đấu tranh với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" và đạt được nhiều kết quả tích cực. Toàn tỉnh đã xử lý 2.836 vụ việc vi phạm hành chính, khởi tố hình sự 384 vụ/448 đối tượng với tổng giá trị thu phạt đạt 149 tỷ 506 triệu đồng.

Đặc biệt, triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đấu tranh chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu công nghiệp, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, Nghệ An đã khẳng định quyết tâm chính trị cao. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 99 vụ việc vi phạm hành chính về quyền sở hữu trí tuệ, hàng giả, khởi tố 02 vụ án hình sự theo Điều 226 Bộ luật Hình sự 2015 với tổng thu phạt đạt 2,750 tỷ đồng.

Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể sát với tình hình địa bàn để ngăn chặn hiệu quả hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia khẳng định công tác phòng chống gian lận thương mại, hàng giả và bảo vệ sở hữu trí tuệ là việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị, "có điểm bắt đầu nhưng không có điểm kết thúc". Do tính chất phức tạp của loại tội phạm này, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu toàn hệ thống chính trị phải chung tay, quyết liệt đấu tranh mạnh mẽ hơn nữa theo đúng chỉ đạo của Trung ương, Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Tính riêng trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng tại địa phương đã bắt giữ và xử lý thành công 67.000 vụ việc vi phạm.

Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia nhấn mạnh bảo vệ sức khỏe nhân dân phải được đặt lên hàng đầu. Hàng giả, hàng kém chất lượng không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn đe dọa trực tiếp sức khỏe cộng đồng và ảnh hưởng lâu dài đến chất lượng giống nòi. Vì vậy, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế quản lý an toàn thực phẩm theo hướng thống nhất đầu mối quản lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Để nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia yêu cầu các Bộ, ngành, lực lượng chức năng, địa phương tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể sát với tình hình địa bàn để ngăn chặn hiệu quả hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là thực phẩm, dược phẩm và thực phẩm chức năng.

Trưởng Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia cũng yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan; đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu truy xuất nguồn gốc hàng hóa, tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin giữa các lực lượng và nâng cao hiệu quả hoạt động của các đường dây nóng tiếp nhận phản ánh từ người dân.

Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thực thi nhiệm vụ, kiên quyết xử lý những trường hợp tiếp tay, bao che cho buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; đồng thời kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, lan tỏa những điển hình tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn