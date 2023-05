"Bà trùm Hoa hậu" lấy đạo diễn điển trai: Chuyện tình anh học viên cưa đổ cô giáo xinh đẹp, từng đập vỡ điện thoại

Your browser does not support the video tag.

XEM VIDEO: Phạm Kim Dung tự nhận là "bà trùm mê trai" và bày tỏ "Ai nói gì thì nói, chồng tôi, tôi mê nha".

Chuyện tình anh học viên cưa đổ cô giáo xinh đẹp

Trong chương trình Khách sạn 5 sao tuần này trên VTV3, vợ chồng đạo diễn Hoàng Nhật Nam và "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung xuất hiện rạng rỡ với trang phục "tông xuyệt tông" chứng tỏ sự ăn ý ngay từ vẻ ngoài. Tại đây, cặp đôi quyền lực đã có nhiều chia sẻ về câu chuyện tình rất đời với nhiều kỷ niệm của mình.

Đạo diễn Nhật Nam chia sẻ hai người quyết định những việc hơi liều, nhưng nó gắn với thử thách xem khả năng của mình tới đâu. Hai vợ chồng đi đâu cũng có nhau, họ còn là đồng nghiệp, người bạn tri kỷ cả trong công việc và cuộc sống.

Đạo diễn Hoàng Nhật Nam và "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung xuất hiện tại chương trình.

Bó hoa cẩm chướng màu hồng gợi nhắc câu chuyện ngày đầu Hoàng Nhật Nam và Phạm Kim Dung quen nhau. Khi ấy, chàng ở Đà Nẵng, đã đi làm và được đơn vị cử đi học nâng cao kỹ năng, còn nàng sống tại TP.HCM, là giáo viên thỉnh giảng mang những kinh nghiệm thực tế để chia sẻ vào dịp cuối tuần.

Cô giáo vừa xinh vừa trẻ, học viên Nhật Nam đặc biệt hào hứng với các tiết học này. Một hôm, Kim Dung phải nghỉ dạy vì đau dạ dày, cả lớp tới thăm nhưng… thiếu chàng học viên đẹp trai khiến cô giáo có phần thất vọng. Khi mọi người vừa về đã có tiếng gõ cửa cùng… sự xuất hiện của bó cẩm chướng.

Cả hai bắt đầu là mối quan hệ giữa cô giáo với chàng học viên.

Nhật Nam bật mí về lựa chọn của mình khi đó: Anh không thích hoa cẩm chướng, cũng không rõ Kim Dung có thích hoa này hay không. Song nếu chọn hoa hồng dù màu gì khi đó cũng có vẻ đường đột, trong khi các loại hoa khác không dễ thương bằng.

Sau đó, chàng mua cho nàng cháo trắng, cùng ngồi xem ti vi, bình luận các chương trình khiến cơn đau dạ dày bỗng dưng biến mất… Cũng vì nói chuyện hợp nhau nên có một lần, 2 người mải mê trò chuyện tại một quán ốc ở Đà Nẵng tới mức trễ cả giờ bay về của nàng.

Chàng học viên điển trai đã cưa đổ cô giáo, từ bó cẩm chướng xinh đẹp tới những cuộc trò chuyện mê mải.

Bó hoa cẩm chướng ngày hôm ấy đã gắn kết hai người lại gần nhau hơn. Thỉnh thoảng, Kim Dung gửi kịch bản qua email nhờ Nhật Nam góp ý. Những phần chỉnh sửa tô đỏ, viết thêm của anh khiến cô tâm đắc và thích thú, muốn mời anh vào TP.HCM làm việc vì sẽ có nhiều cơ hội hơn.

Trong khi đó, Nhật Nam vẫn băn khoăn việc nhà: Mẹ đi Mỹ, em gái đang học Đại học, nếu mình đi ai lo cho em. Kim Dung bật mí câu chuyện chưa từng kể, thời đó cước di động đắt đỏ, cả hai có một cặp điện thoại dùng chung để gọi không tốn tiền. Kim Dung mua 1 cặp, gửi Nhật Nam một chiếc với mong muốn để thuyết phục anh. Cặp điện thoại đó giờ vẫn được 2 người giữ gìn cẩn thận trong két sắt.

2 người đã vượt những rào cản để đến với nhau và dựng xây tổ ấm.

Nếu như những món ốc gợi nhắc kỷ niệm khi hai người quen nhau ở Đà Nẵng thì món cá lóc nước trui kể câu chuyện của một cô gái quê ở Vĩnh Long. Chữ “ngon” gắn liền với Nhật Nam vì đó là từ anh thường nhắc tới khi ở nhà, đồng thời anh cũng là người sành ăn.

Tấn công vào dạ dày – điểm yếu của Nhật Nam là lựa chọn tinh tế của Kim Dung mỗi khi hai vợ chồng to tiếng. Dù công việc bận rộn nhưng mỗi khi có thời gian, trong mùa dịch, cuối tuần hay ngày lễ, Kim Dung tự tay chuẩn bị thực đơn, tự tay vào bếp cho tới công đoạn múc và bưng thành phẩm cho ông xã thưởng thức.

Mỗi khi có thời gian, "bà trùm Hoa hậu" thường vào bếp nấu ăn cho chồng.

Chiếc điện thoại bị đập vỡ khiến 2 người nhìn nhận lại, vẫn nợ vợ một đám cưới

Chiếc điện thoại bị vỡ đưa ra đưa 2 người quay về một kỷ niệm khó quên. Trong một lần cãi nhau, Nhật Nam đã ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà. Bình thường anh ít khi lớn tiếng và giỏi chịu đựng song đôi khi việc đó khiến cho tâm trạng bị dồn nén hơn. Khi nhìn thấy chiếc điện thoại vỡ tan tành, Nhật Nam lập tức thấy tâm hồn mình vỡ vụn, hiểu rằng việc nóng nảy như thế không nên lặp lại.

Kim Dung cũng là người nóng tính nhưng có kiểm soát, lúc cao trào biết điểm dừng ở đâu. Chị chia sẻ: Quan điểm của mình không có ai thắng ai thua, cái cuối cùng là hôn nhân. Cũng sau lần đó, cả hai đều hiểu chuyện hơn và biết cách dừng đúng lúc, cơ bản là sống vì nhau.

Sau những lần nóng giận, cả hai đã hiểu nhau hơn để vun đắp hôn nhân.

Trong chương trình, Nhật Nam chân thành chia sẻ anh không nghĩ có ngày 2 người thành đôi, có những đứa con và cả những năm tháng bên nhau sau này nữa. Trong công việc, Nhật Nam có nhiều nỗi lo cần phải nỗ lực nên chưa dám nghĩ xa. Chính trong thời điểm ấy, Kim Dung đã thuyết phục sao anh không tiến thêm một bước để hai người gắn kết dài lâu hơn.

Cho đến thời điểm này, Nhật Nam vẫn nợ bà xã một đám cưới. Không đòi hỏi nhiều ở ông xã, Kim Dung chia sẻ lúc bắt đầu về sống chung một nhà, bất kỳ cô gái nào cũng muốn cưới hỏi đàng hoàng, tử tế. Giờ có 3 đứa con, công việc bận rộn, mọi người đều biết là hai vợ chồng nên mong ước đó cũng giảm dần.

Vợ chồng "bà trùm Hoa hậu" với 3 người con khôi ngô và xinh xắn.

Một trong những điều khiến 2 vợ chồng cùng rơi nước mắt, đó là câu chuyện về người cha. Với Nhật Nam đó là những tháng năm gia đình đang hạnh phúc, những bữa cơm cùng chia sẻ về món ăn, về cuộc đời với cha mẹ. Anh nghẹn lòng khi nhắc về những khoảnh khắc hạnh phúc đã qua ấy, khi giờ không thể đạt được điều mình muốn dù nỗ lực, dù trưởng thành, dù hiểu biết và cả trái tim: “Đôi khi đưa bàn tay ra phải có người nắm lấy, đôi khi mình đưa bàn tay ra trong vô vọng… Hạnh phúc là thứ chúng ta lưu giữ những khoảnh khắc, không chỉ đoàn viên là hạnh phúc”.

Câu chuyện về ba của Kim Dung là những bữa cơm gia đình, đồ ăn thì ít, cơm nhiều, ba kể tội mấy đứa con nhưng khi lớn lên chị mới hiểu giá trị của nó. Là hình ảnh ba đạp xe không nhìn rõ đường, má ngồi sau hướng dẫn đi như thế nào; tới lúc bị bệnh không có tiền đi bệnh viện chữa trị... Cũng vì tình cảm ấy, Nhật Nam đã dành thời gian chuẩn bị một món quà đặc biệt tặng bà xã trong chương trình khiến Kim Dung rưng rưng cảm xúc.

Những hình ảnh xúc động của gia đình được gợi lại.

Trong bầu không khí cởi mở của chương trình, bên cạnh những món ăn, đồ vật gần gũi, vợ chồng "bà trùm Hoa hậu" đã chia sẻ cả những chuyện ít khi nhắc tới, nỗi niềm sâu kín, giọt nước mắt, nỗi đau, những kỷ niệm để sống tốt hơn. Như đạo diễn Hoàng Nhật Nam bày tỏ: “Hình như những nỗi đau, vết thương, giọt nước mắt nó cũng lấp lánh và cho chúng ta con người hôm nay”.

Vợ chồng đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã hé lộ nhiều câu chuyện sâu kín và kỷ niệm không thể quên.

