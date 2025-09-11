Ba tính năng nhỏ nhưng quan trọng ít người biết về iPhone 17

Khi mà sự kiện tràn ngập thông tin về các tính năng chính trên dòng iPhone 17, một số chi tiết nhỏ hơn có trên chúng lại không được đề cập nhiều nhưng rất đáng quan tâm, đặc biệt với những ai muốn tìm hiểu về sản phẩm trước khi mua máy.

Màn hình chống phản chiếu

Kể từ khi kính cường lực Gorilla Armor chống chói của Corning được trang bị trên Galaxy S24 Ultra vào đầu năm 2024, người dùng đã kỳ vọng tính năng này sẽ xuất hiện trên các điện thoại hàng đầu khác. Trong khi dòng Pixel 10 của Google không có tính năng này, Apple đã giới thiệu công nghệ vật liệu độc quyền của mình, hứa hẹn cải thiện khả năng hiển thị ngoài trời bằng cách giảm thiểu phản chiếu màn hình. Tất cả các mẫu iPhone 17 sẽ được trang bị “lớp phủ chống phản chiếu 7 lớp” giúp nâng cao chất lượng hình ảnh ngay cả trong điều kiện ánh sáng khó khăn.

Chip mạng không dây N1 mới

Apple cũng đã ra mắt chipset nội bộ mới mang tên N1. Đây là một chip mạng không dây điều khiển các công nghệ Wi-Fi, Bluetooth và Thread. Chip N1 sẽ thay thế chip không dây Broadcom trên các mẫu iPhone trước đó và được thiết kế để hỗ trợ chuẩn Wi-Fi 7 và Bluetooth 6 mới nhất. Đặc biệt, Apple cho biết các tính năng không dây trong hệ sinh thái của mình, như AirDrop và Điểm truy cập cá nhân, sẽ hoạt động nhanh hơn và ổn định hơn với chip N1.

Bộ pin MagSafe mới

Nhân dịp ra mắt iPhone Air siêu mỏng với kích thước chỉ 5,6mm, Apple cũng đã giới thiệu phiên bản kế nhiệm của phụ kiện sạc dự phòng MagSafe Battery Pack. Phiên bản mới này có dung lượng pin lớn hơn và mỏng hơn so với phiên bản trước, đồng thời chuyển đổi từ cổng Lightning sang USB-C để sạc có dây.

Với mức giá 100 USD, bộ pin MagSafe cho iPhone Air mới có thiết kế đặc trưng của Apple, nhưng cần lưu ý rằng nó chỉ tương thích với iPhone Air mà không tương thích với các mẫu iPhone 17 khác. Điều này có thể khiến người tiêu dùng cân nhắc trước khi mua, nhất là khi thị trường đã có nhiều lựa chọn pin dự phòng MagSafe chất lượng cao từ bên thứ ba.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn