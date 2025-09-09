iPhone 17 không đáng để nâng cấp từ iPhone 12 nếu thiếu một tính năng

Mặc dù hoạt động tốt, nhưng iPhone 12 vẫn thiếu đi một tính năng mà Apple đã bỏ qua từ rất lâu trên các mẫu cơ bản, đó là màn hình ProMotion. Đây là thuật ngữ mà Apple sử dụng để mô tả màn hình có tần số quét cao, được giới thiệu lần đầu trên iPhone 13 Pro.

Màn hình ProMotion sẽ khiến iPhone 17 thông thường trở nên đáng nâng cấp hơn từ các mẫu cũ.

Từ đó, tất cả các mẫu Pro đều được trang bị màn hình tần số quét 120 Hz, có khả năng giảm xuống còn 1 Hz để duy trì tính năng luôn bật. Tính năng này không chỉ mang lại trải nghiệm chơi game mượt mà mà còn cải thiện mọi tương tác hàng ngày trên màn hình cảm ứng.

Mặc dù màn hình tần số quét cao đã trở thành tiêu chuẩn trên nhiều thiết bị Android giá rẻ, người dùng iPhone vẫn phải chi ít nhất 1.000 USD để sở hữu tính năng này. Ngay cả iPhone 15 đã được cập nhật thiết kế Dynamic Island, việc thiếu màn hình ProMotion đã khiến nhiều người trì hoãn việc nâng cấp.

Việc Apple trì hoãn đưa ProMotion lên iPhone thông thường được cho là nhằm tạo động lực cho người dùng chi tiêu nhiều tiền hơn cho các mẫu Pro. Nhưng giờ đây, có vẻ thời gian chờ đợi sắp kết thúc khi các báo cáo cho biết cả bốn mẫu iPhone 2025, bao gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và 17 Air, đều sẽ trang bị màn hình 120 Hz, Đây có thể là năm để người dùng những chiếc iPhone đã quá cũ tính đến chuyện nâng cấp.

Nếu những tin đồn là đúng, iPhone 17 sẽ khiến iPhone Pro gặp khó khăn khi ProMotion không còn là tính năng nổi bật. Với việc iPhone 17 Pro và 17 Pro Max vẫn được làm từ nhôm, người dùng sẽ không còn nhiều lý do để chọn các mẫu đắt tiền hơn, ngoại trừ việc cần camera tele hoặc màn hình lớn hơn.

Có thể năm nay sẽ là năm cuối cùng chúng ta thấy iPhone Pro ở định dạng hiện tại. Trong một cuộc trò chuyện gần đây với Mark Gurman từ Bloomberg, ông cho biết Apple đang dồn sức cho iPhone Air. Mặc dù ban đầu iPhone Air có thể chỉ trang bị một camera đơn và thời lượng pin kém hơn, nhưng Apple tin rằng họ có thể cải tiến sản phẩm này theo thời gian, từ đó biến iPhone Air trở thành sản phẩm chủ lực của công ty mỗi năm.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn