Ba ô tô va chạm liên hoàn khiến một bác sĩ nổi tiếng tử vong

Một vụ tai nạn đã xảy ra vào ngày 9/3, trên xa lộ 4 làn xe Bakhtiyarpur-Mokama mới xây dựng ở Bihar, Ấn Độ, nơi 3 xe đã va chạm.

Vụ va chạm khiến 1 bác sĩ đang đi từ Patna đến Begusarai đã tử vong. Người này được xác định là Tiến sĩ Balmukund Jha, một cư dân của Begusarai ở Bihar.

3 chiếc xe ô tô va chạm khiến 1 bác sĩ tử vong.

Vụ việc xảy ra khi Tiến sĩ Jha đang trên đường trở về Begusarai từ Patna. Tài xế của ông, Santosh Kumar bị thương nhẹ do túi khí đã bung ra.

Theo tài xế này, một chiếc xe bị mất kiểm soát đã đâm vào xe của họ từ bên hông, khiến xe của họ va chạm trực diện với một chiếc xe đang đi tới. Cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn.

Tiến sĩ Jha đã được đưa đến bệnh viện nhưng các bác sĩ tuyên bố ông đã tử vong. Những người ngồi trên các xe khác bị thương nhẹ.

Các nhà chức trách đang điều tra vụ việc và đang chờ thêm thông tin chi tiết.

