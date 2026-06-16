SIM bị khóa từ hôm nay, giao dịch tài khoản ngân hàng có bị ảnh hưởng?

Tài khoản ngân hàng có bị khóa khi SIM bị khóa?

Đây là câu hỏi được nhiều người quan tâm nhất sau khi các nhà mạng đồng loạt triển khai việc khóa thuê bao chưa xác thực thông tin.

Theo các chuyên gia, dù SIM bị khóa hoặc tạm dừng hoạt động, tiền trong tài khoản ngân hàng vẫn được bảo đảm an toàn. Quyền sở hữu tài sản và trạng thái tài khoản của khách hàng không thay đổi chỉ vì số điện thoại bị khóa.

Nói cách khác, việc SIM bị khóa không đồng nghĩa với việc tài khoản ngân hàng bị phong tỏa, mất tiền hay ngừng hoạt động. Tuy nhiên, điều có thể bị ảnh hưởng chính là khả năng thực hiện một số giao dịch trực tuyến.

Vì sao SIM bị khóa có thể làm gián đoạn giao dịch ngân hàng?

Hiện nay, số điện thoại không chỉ dùng để liên lạc mà còn đóng vai trò như một "chìa khóa" kết nối với nhiều dịch vụ số, bao gồm ngân hàng điện tử, ví điện tử, thương mại điện tử và các nền tảng tài chính trực tuyến.

Nhiều khách hàng vẫn đang sử dụng hình thức xác thực bằng mã OTP gửi qua tin nhắn SMS. Khi thuê bao bị khóa, người dùng có thể không nhận được mã OTP để xác nhận giao dịch chuyển khoản, thanh toán hoặc thay đổi thông tin tài khoản.

Không chỉ vậy, việc mất kết nối với số điện thoại đăng ký còn có thể gây khó khăn khi đăng nhập ứng dụng ngân hàng, lấy lại mật khẩu hoặc kích hoạt tài khoản trên thiết bị mới.

Đối với những người thường xuyên giao dịch trực tuyến, hộ kinh doanh cá thể hoặc chủ cửa hàng online, sự gián đoạn này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thanh toán và kinh doanh hằng ngày.

Việc mất kết nối với số điện thoại đăng ký còn có thể gây khó khăn khi đăng nhập ứng dụng ngân hàng

Theo các chuyên gia, mức độ ảnh hưởng phụ thuộc vào phương thức xác thực mà khách hàng đang sử dụng.

Những người đã chuyển sang Smart OTP hoặc các hình thức xác thực được tích hợp trực tiếp trên ứng dụng ngân hàng vẫn có thể thực hiện giao dịch bình thường trong nhiều trường hợp mà không cần nhận mã OTP qua SMS.

Tuy nhiên, số điện thoại đăng ký với ngân hàng vẫn là thông tin quan trọng phục vụ nhiều chức năng quản lý tài khoản. Vì vậy, người dùng không nên chủ quan nếu thuê bao của mình đang nằm trong diện cần xác thực.

Người dùng cần lưu ý mốc thời gian nào?

Theo Thông tư số 08/2026/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất, từ ngày 15/6 các nhà mạng thực hiện khóa một chiều đối với thuê bao chưa hoàn tất xác thực.

Đến hết ngày 15/8, nếu thuê bao vẫn chưa hoàn tất xác thực, sẽ tiếp tục bị khóa hai chiều.

Sau 5 ngày kể từ thời điểm khóa hai chiều, nếu khách hàng vẫn không thực hiện xác thực thông tin, nhà mạng sẽ chấm dứt cung cấp dịch vụ theo quy định.

Trong bối cảnh các giao dịch tài chính trực tuyến ngày càng phổ biến, việc duy trì một số điện thoại chính chủ, được xác thực đầy đủ và hoạt động ổn định không chỉ phục vụ nhu cầu liên lạc mà còn giúp bảo đảm tính liên tục của các dịch vụ ngân hàng số. Người dùng nên kiểm tra sớm tình trạng thuê bao, đồng thời rà soát các tài khoản ngân hàng, ví điện tử và dịch vụ trực tuyến đang liên kết với số điện thoại hiện tại để tránh những gián đoạn không đáng có.

Tác giả: Kỳ Anh

Nguồn tin: tiepthigiadinh.vn