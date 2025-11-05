Bà lão 75 tuổi suýt mất tiền tỷ vì tin lời công an “rởm”, cảnh giác với công an thật

Chiều 5/11, thông tin từ Công an xã Đại Đồng, tỉnh Nghệ An, đơn vị đã phối hợp Chi nhánh Ngân hàng Agribank Thanh Chương, tỉnh Nghệ An ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn.

Theo đó, sáng cùng ngày, có một bà lão 75 tuổi trú xã Đại Đồng đến chi nhánh ngân hàng làm thủ tục rút 5 cuốn sổ tiết kiệm trị giá gần 1,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra, nhân viên ngân hàng phát hiện 2 cuốn sổ tiết kiệm chưa đến kỳ hạn. Nhân viên giải thích với bà lão nếu rút sẽ mất 30 triệu đồng tiền lãi. Mặc dù được giải thích mất số tiền lãi lớn nhưng bà lão vẫn kiên quyết rút hết số tiền trong sổ tiết kiệm về.

Công an xã Đại Đồng kiên trì giải thích cho bà cụ về hình thức lừa đảo.

Nghi ngờ bà cụ bị thao túng tâm lý, nghi bị lừa đảo nên nhân viên ngân hàng đã tìm cách kéo dài thời gian làm thủ tục và đồng thời báo lên Công an xã Đại Đồng.

Sau khi tiếp nhận thông tin từ ngân hàng, Thiếu tá Võ Hữu Giang – Phó Trưởng Công an xã Đại Đồng cùng cán bộ công an xã đã có mặt làm việc với bà lão. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với công an, khách hàng lớn tuổi này luôn có tâm lý cảnh giác, không thừa nhận bản thân đang bị lừa đảo. Khi người nhà có mặt, thuyết phục nhưng người này vẫn không tin mình đã lừa.

Phía Công an xã Đại Đồng kiên trì giải thích và mở video về một số vụ lừa đảo qua mạng cho bà lão xem. Sau 30 phút được giải thích, người phụ nữ cao tuổi này mới biết bản thân bị rơi vào một vụ lừa đảo qua mạng, suýt mất số tiền lớn.

Bà lão cho biết, sáng cùng ngày, nhận được cuộc điện thoại giới thiệu tên là Hùng – cán bộ công an. Người này cho biết đang điều tra một vụ án về ma tuý cực lớn và cho biết bà có liên quan đến đường dây ma tuý này. Người này dọa sẽ thực hiện lệnh bắt giam bà lão.

Sau đó, người này hướng dẫn bà rút toàn bộ số tiền tiết kiệm trong ngân hàng để chứng mình trong sạch. Và người này hứa sẽ trả toàn bộ số tiền sau khi kết thúc vụ án này. Hắn không quên doạ bà lão nếu không thực hiện theo hướng dẫn sẽ bị thủ tiêu.

Người đầu dây bên kia còn cung cấp thông tin về cấp bậc của Trưởng Công an xã Đại Đồng và một số cán bộ công an xã, đồng thời dặn bà tuyệt đối không hé lộ thông tin vụ án cho công an xã và cán bộ ngân hàng vì "công an cấu kết với ngân hàng để lừa tiền".

Vì quá hoảng sợ, bà lão đã không nói với người thân mà tự mình đến ngân hàng rút tiền. Rất may nhận viên ngân hàng đã kịp thời phát hiện và báo Công an xã Đại Đồng ngăn chặn. "Với trường hợp bà lão này, hình thức lừa đảo mới nhưng kịch bản đã được nâng cấp tinh vi hơn. Kẻ lừa đảo nghiên cứu rất kỹ thông tin về nạn nhân, lãnh đạo công an xã nơi nạn nhân cư trú và đưa ra các thông tin sai lệch nhằm tránh việc nạn nhân có thể được các cơ quan chức năng phát hiện, ngăn chặn chuyển tiền", Thiếu tá Võ Hữu Giang cho biết.

Qua vụ việc này, Công an xã Đại Đồng đưa ra khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác và tuyên truyền cho người thân, bạn bè về các thủ đoạn lừa đảo, đặc biệt chú ý đến đối tượng là người cao tuổi. Cơ quan công an khẳng định, để làm việc với người dân, cơ quan công an sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập trực tiếp hoặc thông qua công an địa phương. Vì thế, tuyệt đối không có chuyện cơ quan công an gọi điện yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nào để phục vụ công tác điều tra.

Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo tương tự, người dân cần bình tĩnh và báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ kịp thời.

