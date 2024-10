Audi Việt Nam triệu hồi e-tron GT và RS e-tron GT

Audi Việt Nam đã công bố chương trình triệu hồi Audi e-tron GT và RS e-tron GT. Theo đó, trong quá trình nghiên cứu, Audi AG đã phát hiện ra trên một số xe e-tron GT và RS e-tron GT được sản xuất trong một khoảng thời gian cụ thể, các mô-đun của pin cao áp trên xe cần được kiểm tra khi đến xưởng sản xuất vì lý do an toàn. Do đó, Audi AG yêu cầu tất cả các nhà nhập khẩu chính thức tiến hành kiểm tra danh sách xe liên quan, triệu hồi để kiểm tra.

Audi Việt Nam quyết định thực hiện triệu hồi toàn bộ các xe e-tron GT và RS e-tron GT có thể bị ảnh hưởng để kiểm tra, thay thế nếu cần thiết. Những chiếc ô tô điện này được sản xuất từ 09/01/2020 đến 16/02/2024 đồng thời được nhập khẩu và phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam.

Audi Việt Nam xác nhận số lượng xe bán ra tại thị trường Việt Nam thuộc diện triệu hồi là 6 chiếc. Tất cả các xe này sẽ được kiểm tra và khắc phục theo chương trình triệu hồi công bố.

Cũng theo Audi Việt Nam, các mẫu xe điện Audi e-tron GT và RS e-tron GT vẫn hoạt động an toàn tới thời điểm kiểm tra. Công ty Cổ phần Liên Á Quốc Tế - nhà phân phối chính thức Audi tại Việt Nam - hiện đang liên lạc trực tiếp tới 6 chủ xe trong diện ảnh hưởng để mời thực hiện việc triệu hồi kỹ thuật vào thời gian thuận tiện của khách hàng.

Thời gian kiểm tra và khắc phục là 3 ngày cho mỗi xe đồng thời hoàn toàn miễn phí. Chương trình triệu hồi sẽ diễn ra từ ngày 15/10/2024 tới ngày 15/10/2027 và đã được đăng ký với Cục đăng kiểm Việt Nam để phối hợp giám sát.

Tất cả các khách hàng Audi giờ đây có thể tra cứu trực tiếp việc xe họ có thuộc diện triệu hồi hay không trên trang web chính hãng bằng cách điền số khung của xe. Đối với các xe không được phân phối chính hãng thuộc diện triệu hồi theo công bố của Audi AG, trách nhiệm triệu hồi về cơ bản thuộc về các cơ sở nhập khẩu. Tuy nhiên, Audi Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ khách hàng liên hệ với Audi AG để thực hiện kiểm tra và gia cố khi được sự chấp thuận từ hãng. Quy trình này cũng áp dụng cho xe nhập khẩu theo dạng di chuyển tài sản hay các xe ngoại giao.

