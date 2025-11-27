Arsenal lần đầu thắng Bayern tại Champions League sau 10 năm

Sau tròn 10 năm ngậm đắng nuốt cay trước Bayern ở Champions League, Arsenal đã được ca khúc khải hoàn trước đối thủ đến từ Bundesliga.

3 pha lập công của Jurrien Timber, Noni Madueke và Gabriel Martinelli giúp "Pháo thủ" đánh bại đối thủ kỵ rơ, đồng thời vươn lên dẫn đầu vòng phân hạng Champions League với 15 điểm cùng hiệu số ấn tượng (+13).

Arsenal thăng hoa ở mùa giải năm nay.

Bayern nhập cuộc đầy hứng khởi, nhưng Arsenal mới là đội mở tỷ số ở phút 22. Từ một tình huống phạt góc được Bukayo Saka thực hiện nhanh, Timber vượt qua Neuer, trước khi dứt điểm cận thành mở điểm cho đội chủ nhà.

Dù bị dẫn trước, Bayern vẫn bình tĩnh phản công và có bàn gỡ chỉ 10 phút sau. Joshua Kimmich chuyền bóng chuẩn xác để Serge Gnabry xử lý tinh tế, tạo điều kiện để Lennart Karl sút tung lưới David Raya.

Sau hiệp một đầy kịch tính, Arsenal mới là đội nắm thế chủ động. Mikel Merino và Cristhian Mosquera liên tiếp tạo ra những pha uy hiếp khung thành, buộc Neuer phải trổ tài. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, bước ngoặt đến khi Riccardo Calafiori vào sân và thực hiện pha bứt tốc ngoạn mục bên cánh trái, trước khi kiến tạo cho Noni Madueke dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 69.

Trong lúc Bayern dâng cao tìm bàn gỡ, Arsenal tung đòn phản công sắc lẹm. Gabriel Martinelli tận dụng tốc độ để vượt qua Neuer rồi nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 3-1.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn