Argentina giành vé dự World Cup 2026

Messi trước cơ hội góp mặt ở World Cup thêm lần nữa. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 26/3, Bolivia có trận hòa 0-0 trước Uruguay trên sân nhà ở vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ. Kết quả này giúp Argentina là đội đầu tiên ở khu vực CONMEBOL giành vé dự World Cup 2026, bởi khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ bảy là Bolivia đã lên đến 14 điểm.

Sau 13 lượt trận tại vòng loại, Argentina đang dẫn đầu bảng xếp hạng với 33 điểm, cho thấy sự vượt trội của họ so với các đối thủ. Thầy trò HLV Scaloni giành vé sớm ngay trước thềm đại chiến với Brazil vào sáng 26/3 (giờ Hà Nội).

Argentina là đội thứ 4 giành vé dự vòng chung kết World Cup 2026 trên toàn thế giới, sau Nhật Bản, New Zealand và Iran.

ESPN đặt dấu hỏi về sự góp mặt của Lionel Messi ở vòng chung kết sắp tới tại Mỹ, Mexico và Canada. Ở tuổi 37, M10 chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc có tham dự hay không, mặc dù anh không phủ nhận khả năng này.

Messi đã nhiều lần nhấn mạnh rằng việc thi đấu ở World Cup không phải là ưu tiên hàng đầu của anh vào lúc này. Thậm chí, tiền đạo của Inter Miami có thể sẽ kết thúc sự nghiệp quốc tế trong thời gian tới và tập trung cho câu lạc bộ.

Tại World Cup 2022, Messi bùng nổ với 7 bàn thắng, trong đó có cú đúp ở trận chung kết với Pháp. Anh nhận danh hiệu Cầu thủ hay nhất giải khi giúp Argentina giành chức vô địch.

Tác giả: Duy Luân

Nguồn tin: znews.vn