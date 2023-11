Apple đang bị "ám ảnh" bởi sự trở lại của Huawei?

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters, CEO Tim Cook của Apple cho biết: “Tại Trung Quốc, chúng tôi đã lập kỷ lục hàng quý cho quý 3 đối với iPhone. Chúng tôi có 4 trong số 5 smartphone bán chạy nhất ở thành thị Trung Quốc”.

CEO Tim Cook.

Cũng theo Cook, Apple dường như đã giành được thị phần tại Trung Quốc trong khoảng thời gian quý 3/2023 ngay cả khi thị trường smartphone nói chung có thể thu hẹp lại. Công ty hy vọng sẽ bán được nhiều iPhone hơn trong quý 4/2023, mặc dù quý cuối cùng của năm nay có doanh số bán hàng iPhone ít hơn một tuần so với năm trước.

Công ty nghiên cứu Canalys ước tính rằng tổng doanh số smartphone ở Trung Quốc đã giảm 3% trong quý 3 khi so sánh với một năm trước đó do người tiêu dùng mua ít smartphone hơn trong bối cảnh quá trình phục hồi kinh tế không ổn định. Đó là tốc độ giảm chậm hơn so với các quý trước - một dấu hiệu cho thấy sự sụt giảm trên thị trường đã dịu bớt. Trong khi đó, Canalys cho biết doanh số bán iPhone tại Trung Quốc đã giảm 6%.

Mặt khác, các nhà phân tích ước tính doanh số smartphone tại Trung Quốc của Huawei đã tăng trưởng mạnh mẽ trong quý. Tiêu biểu nhất có thể kể đến mẫu Mate 60 Pro nhận được sự chú ý vì sử dụng chip tiên tiến do Trung Quốc sản xuất bất chấp Huawei bị siết chặt trong nhiều năm do các lệnh trừng phạt của Mỹ.

Cũng trong báo cáo của mình, Apple cho biết tổng doanh số bán hàng của hãng ở Trung Quốc đã giảm 2,5% nhưng họ đổ lỗi cho doanh số máy Mac và iPad đang gặp khó khăn là nguyên nhân gây ra điều đó. Cook cho biết doanh số bán hàng ở đó tăng sau khi tính đến tỷ giá hối đoái. Cần nhớ, doanh số bán hàng của Apple tại Trung Quốc đã giảm ba trong bốn quý của năm tài chính năm 2023, kết thúc vào ngày 30/9.

Huawei Mate 60 Pro là một phần nguyên nhân khiến iPhone sụt giảm mạnh như vậy

Dẫu vậy, các nhà phân tích cho biết họ vẫn lạc quan về triển vọng nhu cầu của Apple tại Trung Quốc trong quý 4 vì có những dấu hiệu cho thấy sự phục hồi trên thị trường smartphone nói chung đang tăng tốc. Thêm vào đó, việc giảm giá mạnh mẽ cho dòng iPhone 15 trước lễ hội mua sắm Ngày Độc thân hàng năm (11/11) của các nhà bán lẻ trực tuyến lớn Trung Quốc cũng đang khuyến khích nhu cầu.

Mặc dù Apple thỉnh thoảng cho phép các đối tác ở Trung Quốc giảm giá để kích thích nhu cầu, nhưng các nhà bán lẻ này cũng đang bị mắc kẹt trong cuộc chiến “giá trị đồng tiền” để giành được khách hàng. Trong hai tuần qua, các nền tảng bao gồm JD.com, Pinduoduo và Taobao (Alibaba) đã đưa ra các ưu đãi lớn cho các mẫu iPhone 15 khi giảm giá lên đến 205,14 USD (5 triệu đồng so với giá bán lẻ).

Bình luận của Apple theo sau bình luận lạc quan từ nhà cung cấp chip Qualcomm hôm 1/11, báo hiệu rằng sự sụt giảm kéo dài hai năm trên thị trường smartphone đang giảm bớt, dẫn đầu là sự phục hồi ở Trung Quốc.

Qorvo, một nhà cung cấp chip kết nối không dây khác cho Apple, cũng cho biết lượng hàng tồn kho tại các khách hàng Trung Quốc của họ đang giảm dần và công ty đã ghi nhận quý đặt hàng lớn nhất trong hơn hai năm.

Tác giả: THIÊN AN

Nguồn tin: nguoiduatin.vn