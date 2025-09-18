Thời gian:
Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh thành bão số 8 Mitag từ trưa nay (18/9)

Trưa 18/9, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão số 8, có tên quốc tế Mitag. Lúc 13h, tâm bão ở phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Tây Bắc tốc độ 15-20km/giờ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13h chiều nay, vị trí tâm bão ở khoảng 19,9 độ Vĩ Bắc; 118,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đạt cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10. Bão di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 15-20km/giờ.

Dự báo diễn biến áp thấp nhiệt đới/bão (trong 24 đến 72 giờ tới):

Trên biển, khu vực phía Đông Bắc Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9. Vùng gần tâm bão đi qua gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11; sóng biển cao từ 3-5m, biển động rất mạnh.

Các tàu thuyền hoạt động trong khu vực nguy hiểm có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, dông và lốc xoáy.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

