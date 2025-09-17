Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Xã hội

Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông và có thể mạnh lên thành bão vào ngày mai (18/9)

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 17/9, tâm áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50–61km/h), giật cấp 9. Áp thấp di chuyển theo hướng Tây Bắc, tốc độ khoảng 15km/h.

Dự báo, 13 giờ ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Bắc, với tốc độ 15-20 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 8, giật cấp 10.

(Nguồn: nchmf)

13 giờ ngày 19/9, bão di chuyển hướng Tây Bắc, với tốc độ khoảng 15km/h, có khả năng mạnh thêm trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 250km về phía Đông - Đông Nam. Cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong khoảng 48–72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 17/9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo VOV

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: ngày mai (18/9) ,mạnh lên thành bão ,Áp thấp nhiệt đới ,Biển Đông

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP