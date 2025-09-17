Áp thấp nhiệt đới tiến vào Biển Đông và có thể mạnh lên thành bão vào ngày mai (18/9)

Dự báo, 13 giờ ngày 18/9, áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Tây Bắc, với tốc độ 15-20 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cường độ cấp 8, giật cấp 10.

13 giờ ngày 19/9, bão di chuyển hướng Tây Bắc, với tốc độ khoảng 15km/h, có khả năng mạnh thêm trên vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 250km về phía Đông - Đông Nam. Cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Trong khoảng 48–72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 10km/h, cường độ ít thay đổi.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ chiều tối 17/9, vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6–7, giật cấp 9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10, sóng cao 2,5-4,5m. Biển động mạnh. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

