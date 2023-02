Áp lực giải ngân vốn đầu tư công

Hà Nội và TP HCM có tỉ lệ giải ngân cao Theo Tổng cục Thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng đầu năm 2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 27.000 tỉ đồng. Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do trung ương quản lý đạt 4.200 tỉ đồng - bằng 3,1% kế hoạch năm, tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 22.800 tỉ đồng - bằng 4,2% kế hoạch năm, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2022. Cơ quan thống kê nêu rõ Hà Nội và TP HCM có tỉ lệ giải ngân cao nhất trong tháng 1-2023, khi lần lượt đạt hơn 2.698 tỉ đồng và 1.638 tỉ đồng. Ông TRẦN VĂN KHẢI, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội: Khắc phục sự yếu kém trong tổ chức thực hiện Để giải ngân vốn đầu tư công hiệu quả, các bộ, ngành, địa phương phải khắc phục cho được căn bệnh trầm kha là sự yếu kém trong tổ chức thực hiện. Cùng với đó, khắc phục tình trạng "sợ trách nhiệm", đặc biệt là ở người đứng đầu các cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu cần phát huy tinh thần chủ động, tích cực vì lợi ích chung của đất nước. Cần hành động quyết liệt, mạnh mẽ, khẩn trương từ những ngày đầu năm 2023 để nhanh chóng đưa các dự án, công trình trọng điểm quan trọng quốc gia vào khai thác, sử dụng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ đà tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. TS LÊ ĐĂNG DOANH, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương: Phân cấp, phân quyền với cơ chế rõ ràng Những chồng chéo trong pháp luật về đầu tư công hiện nay gây ra tâm lý e ngại, sợ sai, làm việc cầm chừng ở một bộ phận cán bộ. Hoạt động đầu tư công hiện nay liên quan đến nhiều luật khác nhau như Luật Đầu tư công, Luật Đất đai, Luật Đấu thầu…, đối chiếu với quy định ở luật này thì đúng nhưng với quy định ở luật khác thì vướng mắc, dẫn đến nhiều nơi cán bộ lo lắng, không dám làm. Công tác giải phóng mặt bằng liên quan đến nhiều cấp, nhiều cơ quan, đơn vị nên để đẩy nhanh tiến độ là rất khó. Đây là bất cập cần giải quyết để tạo sự thống nhất trong quy định pháp luật. Cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền với cơ chế rõ ràng để các cấp yên tâm làm việc.