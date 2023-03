Anh Ngô Văn Cương thăm, làm việc tại Tổng đội Thanh niên xung phong 5 Nghệ An

Năm 2000, Tổng đội TNXP 5 Nghệ An được thành lập, đóng chân trên địa bàn 2 xã Thanh Thủy và Thanh Hà, huyện Thanh Chương, có 5,7km đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Lào, tiếp giới với huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) 13km.

Anh Ngô Văn Cương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn thăm, làm việc tại Tổng đội Thanh niên xung phong 5 (TNXP 5) Nghệ An. Ảnh: Thu Hiền

Tổng đội TNXP 5 Nghệ An có nhiệm vụ đưa thanh niên lên lập thân, lập nghiệp ổn định cuộc sống lâu dài, phát triển theo mô hình Nông – Lâm kết hợp, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần giữ vững an ninh biên giới Việt Nam – Lào. Thực hiện dự án Làng thanh niên lập nghiệp sông Rộ là một trong 4 làng thanh niên lập nghiệp thí điểm đầu tiên của Trung ương Đoàn.

Ông Hoàng Văn Đông, Tổng Đội trưởng Tổng đội TNXP 5 Nghệ An cho biết, Tổng đội hiện có 157 hộ đội viên, 580 khẩu được bố trí thành 3 đội sản xuất. Hiện nay, các hộ đội viên đang sản xuất chủ yếu hai cây trồng chủ lực đó là cây chè công nghiệp và cây gỗ keo. Diện tích chè 230 ha sản lượng mỗi năm đạt gần 4.000 tấn chè búp tươi. Diện tích rừng trồng gần 700 ha. Ngoài ra còn có một số cây trồng khác như cam, bưởi, tre điền trúc,… Thu nhập bình quân đầu người đạt 4 triệu đồng/người/tháng.

“Tổng đội đang liên doanh liên kết tổ chức sản xuất, chế biến chè và gỗ ván bóc với quy mô nhỏ, nhằm thu mua tiêu thụ sản phẩm và tạo việc làm cho các hộ đội viên”, ông Đông chia sẻ.

Tại buổi làm việc, anh Ngô Văn Cương, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn đánh giá cao sự lãnh đạo của Tổng đội trưởng trong việc nghiên cứu các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên. Tích cực tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm giúp nâng cao đời sống kinh tế cho đội viên. Góp phần bảo vệ vững chắc vùng biên giới.

Dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã tặng quà cho Tổng đội TNXP 5 và một đội viên có hoàn cảnh khó khăn; Trồng hàng cây hoa ban lưu niệm; Thăm mô hình thanh niên phát triển kinh tế.

