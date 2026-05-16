Ăn mì mỗi ngày, chức năng thận thay đổi thế nào?

Thực phẩm từ bột mì như mì tôm, bánh mì hay ramen từ lâu đã trở thành món ăn quen thuộc trong cuộc sống hiện đại nhờ sự tiện lợi và hương vị hấp dẫn. Tuy nhiên, chuyên gia dinh dưỡng Thái Chính Lượng, thành viên của Hiệp hội Dinh dưỡng Đài Loan, khuyến cáo người mắc bệnh thận mạn nên hạn chế các món ăn này nếu không muốn khiến chức năng thận suy giảm nhanh hơn, theo China Times.

Thói quen ăn mì thường xuyên, đặc biệt là gần như mỗi ngày, có thể gây hại thận. Ảnh: Shutterstock.

Vì sao ăn mì có thể khiến thận "mệt" hơn ăn cơm?

Chuyên gia Thái Chính Lượng cho biết các thực phẩm làm từ bột mì chứa lượng lớn gluten cùng hai axit amin là axit glutamic và proline. Sau khi đi vào cơ thể, các chất này sẽ được chuyển hóa và tạo ra nhiều ure nitơ - sản phẩm thải mà thận phải lọc bỏ.

Trong khi đó, người mắc bệnh thận mạn vốn đã suy giảm khả năng đào thải ure nitơ. Nếu thường xuyên ăn mì, lượng chất thải này sẽ tích tụ ngày càng nhiều, khiến thận phải hoạt động quá tải trong thời gian dài.

Ông Thái Chính Lượng cho biết phân tích dinh dưỡng cho thấy một bát mì có thể tạo ra lượng ure nitơ cao gấp khoảng 3,5 lần so với một bát cơm trắng. Điều này khiến mì trở thành món ăn nguy hiểm với người có chức năng thận kém.

Khi ure nitơ tăng cao kéo dài, người bệnh có nguy cơ xuất hiện các triệu chứng như ngứa da dữ dội, mệt mỏi, suy giảm trí nhớ, thậm chí tiến triển thành hội chứng urê huyết nguy hiểm.

Đa số mì trắng được làm từ bột mì tinh luyện, ít chất xơ và có chỉ số đường huyết khá cao. Nếu ăn thường xuyên mà thiếu rau xanh và đạm lành mạnh, cơ thể dễ bị tăng đường huyết, mỡ máu, nguy cơ béo phì, hội chứng chuyển hóa.

Bên cạnh đó, một số loại mì ăn liền chứa chất bảo quản TBHQ (tert-butylhydroquinone) và lượng chất béo bão hòa khá cao. Tiêu thụ kéo dài với tần suất lớn có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho gan và thận.

Một số kiểu ăn mì gây hại thận

Dù tiện lợi và quen thuộc, nhiều thói quen ăn mì tưởng như vô hại lại có thể khiến thận phải làm việc quá tải trong thời gian dài.

Uống hết nước súp mì

Phần lớn lượng muối nằm trong gói nước súp và gia vị. Uống hết nước mì đồng nghĩa nạp lượng natri rất lớn vào cơ thể.

Ăn mì vào buổi tối muộn

Theo Healthline, ban đêm là thời gian để thận phục hồi, tuy nhiên, thức khuya kết hợp với ăn đồ nhiều muối như mì vào đêm muộn có thể khiến cơ thể giữ nước, gây phù và làm thận phải hoạt động nhiều hơn trong lúc nghỉ ngơi.

Kết hợp với xúc xích, thịt xông khói

Các loại thịt chế biến sẵn vốn đã chứa rất nhiều muối và phosphate. Khi ăn cùng mì, lượng natri càng cao, làm tăng gánh nặng cho thận và nguy cơ vôi hóa mạch máu.

Ăn mì nhưng thiếu rau xanh

Chế độ ăn chỉ gồm mì và thịt có thể dẫn đến thiếu hụt kali và chất xơ, làm tăng nguy cơ cao huyết áp và bệnh thận. Hãy bổ sung ít nhất một nắm rau xanh, nếu không có rau xanh, bạn có thể ăn một quả táo hoặc ổi để bổ sung chất xơ.

Ăn nhiều gói trong một bữa

Không ít người ăn 2-3 gói mì/lần để no hơn. Điều này khiến lượng natri và chất béo nạp vào tăng gấp nhiều lần. Chỉ cần một gói là đủ, thêm rau hoặc trứng để tăng cảm giác no.

Chế độ ăn chỉ gồm mì và thịt có thể dẫn đến thiếu hụt kali và chất xơ, làm tăng nguy cơ cao huyết áp và bệnh thận. Ảnh: Motion Elements.

Người bệnh thận nên ăn mì thế nào?

Ông Thái Chính Lượng cho rằng người mắc bệnh thận mạn không nhất thiết phải kiêng hoàn toàn mì, nhưng cần kiểm soát tần suất ăn tùy theo giai đoạn bệnh:

- Với người ở giai đoạn sớm, khi mức lọc cầu thận còn khoảng 90, có thể ăn mì khoảng một ngày mỗi tuần với 1-2 bữa vẫn tương đối an toàn.

- Với người ở giai đoạn muộn, đặc biệt từ giai đoạn 3-5 khi mức lọc cầu thận dưới 60, khả năng đào thải ure nitơ kém hơn nhiều. Vì vậy, người bệnh nên ưu tiên cơm trắng làm thực phẩm chính và chỉ ăn mì tối đa 1-2 bữa mỗi tuần.

Chuyên gia này nhấn mạnh lựa chọn cơm thay cho mì có thể giúp giảm gánh nặng chuyển hóa và hỗ trợ thận "dễ thở" hơn trong quá trình điều trị bệnh.

Ngoài việc hạn chế mì, chuyên gia cũng cảnh báo người bệnh thận không nên giảm mạnh lượng calo nạp vào trong khẩu phần ăn. Khi cơ thể thiếu năng lượng, cơ bắp sẽ bị phân giải để tạo nhiên liệu hoạt động. Quá trình này lại tiếp tục làm tăng lượng ure nitơ trong máu, vô tình khiến thận phải làm việc nhiều hơn.

Vì vậy, người mắc bệnh thận cần duy trì chế độ ăn cân đối, đủ năng lượng và tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi thay đổi thực đơn hàng ngày.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn