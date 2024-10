An Giang: Cấm tham gia hoạt động đấu thầu một doanh nghiệp xây dựng ở tỉnh Nghệ An

Kinh tế

UBND tỉnh An Giang vừa ban hành Quyết định số 1535/QĐ-UBND cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với Công ty Cổ phần Xây dựng Tân Nam (Địa chỉ: Lô 5A, 5B Khu đô thị mới Đại lộ V.I. Lê Nin, xã Nghi Phú, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) do ông Trần Tử Đồng Khánh làm Giám đốc. Theo Quyết định này, thời gian cấm tham gia hoạt động đấu thầu là 01 năm, kể từ ngày 10/10/2024 đến ngày 10/10/2025, vì vi phạm bị cấm trong đấu thầu.