Ấn Độ: Phát hiện siro ho chứa hàm lượng độc hại gấp 500 lần mức cho phép

Quan chức y tế đang dán một thông báo bên ngoài nhà máy Sresan Pharma - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 9-10, cảnh sát bang Madhya Pradesh (Ấn Độ) đã bắt giữ chủ sở hữu Công ty Sresan Pharma - đơn vị sản xuất siro ho bị cáo buộc liên quan đến cái chết của ít nhất 17 trẻ em tại bang này.

Kết quả điều tra cho thấy các nạn nhân, đều dưới 5 tuổi, tử vong sau khi uống siro Coldrif của Sresan Pharma. Loại thuốc này chứa diethylene glycol, chất độc có nồng độ cao gấp gần 500 lần mức cho phép.

Sau khi mẫu thử ngày 2-10 xác nhận sự hiện diện của chất độc, Coldrif đã bị cấm lưu hành tại nhiều khu vực trên khắp Ấn Độ.

Theo Reuters, một sĩ quan cảnh sát cấp cao cho biết ông S. Ranganathan, chủ sở hữu Công ty Sresan Pharma, đã bị bắt tại thành phố Chennai ngày 8-10 và sẽ sớm bị đưa ra tòa.

Ông Ajay Pandey, Giám đốc cảnh sát Chhindwara, cho biết sau khi hầu tòa, ông Ranganathan sẽ được chuyển từ bang Tamil Nadu đến thành phố Chhindwara thuộc bang Madhya Pradesh để phục vụ điều tra.

Luật pháp Ấn Độ quy định các nhà sản xuất dược phẩm phải kiểm tra từng lô nguyên liệu và thành phẩm trước khi lưu hành.

Từ năm 2023, nước này cũng yêu cầu siro ho xuất khẩu phải trải qua thêm một vòng kiểm định tại các phòng thí nghiệm do chính phủ chỉ định, sau các vụ tử vong của hơn 10 trẻ em ở Gambia, Uzbekistan và Cameroon được cho là có liên quan đến siro do Ấn Độ sản xuất.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định vụ việc mới nhất cho thấy "lỗ hổng trong quy định" kiểm soát thuốc tiêu thụ nội địa của Ấn Độ, đồng thời cảnh báo một số sản phẩm có thể đã được xuất khẩu không chính thức.

Trong tuần này, nhà chức trách Ấn Độ khuyến cáo người dân ngừng sử dụng hai loại siro ho nội địa khác là Respifresh và Relife, do các công ty Shape Pharma và Rednex Pharmaceuticals ở bang Gujarat sản xuất, sau khi phát hiện chúng cũng chứa cùng loại hóa chất độc hại. Hai công ty này từ chối bình luận.

Được mệnh danh là "nhà thuốc của thế giới", Ấn Độ hiện là nhà sản xuất dược phẩm lớn thứ ba toàn cầu về sản lượng, chỉ sau Mỹ và Trung Quốc, cung cấp 40% thuốc generic cho Mỹ và hơn 90% lượng thuốc tiêu thụ tại nhiều quốc gia châu Phi.

