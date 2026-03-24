Biến container thành "cứ điểm" buôn bán ma tuý, 3 đối tượng lãnh án chung thân

Ngày 24-3, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 5 bị cáo trong vụ án Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ vũ khí quân dụng.

Cảnh sát dẫn giải bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung

Theo đó, Tòa đã tuyên án phạt tù chung thân đối với 3 bị cáo gồm: Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1987, trú tại xã Hiền Lương, tỉnh Phú Thọ), Nguyễn Quang Nam (SN 1995, trú tại xã Hát Môn, TP Hà Nội), Hà Ngọc Giang (SN 1981, trú tại xã Quốc Oai, TP Hà Nội) về cùng tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Riêng bị cáo Hà Ngọc Giang phải nhận thêm mức án 3 năm tù về tội Tàng trữ vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt cho bị cáo Hà Ngọc Giang là Chung thân.

Cùng vụ án, Toà còn tuyên Ngô Viết Nhân (SN 1993, trú tại phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng) và Vương Chí Vui (SN 1999, trú tại xã Hát Môn, TP Hà Nội) 20 năm tù về cùng tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Theo cáo trạng, đầu năm 2024, Hà Ngọc Giang mua một container, gia cố thành nơi ở tạm rồi đặt tại khu Bãi Rồng (xã Phượng Cách, huyện Quốc Oai cũ, Hà Nội). Đến tháng 5-2024, Ngô Viết Nhân đến làm thuê, phụ trách chăn nuôi gia súc. Giang sống một mình trong container, Nhân chỉ được vào khi có sự cho phép.

Bên trong container, Giang cất giữ súng, dao, kiếm, rìu cùng ma túy và dụng cụ sử dụng ma túy.

Ngày 11-6-2024, do quen biết từ trước, Nguyễn Thị Hồng Nhung gọi điện yêu cầu Nhân lấy ma túy từ container của Giang để bán cho một người tên H. với giá 400 triệu đồng. Nhân đồng ý, Nhung thông báo sẽ có người đến đón để thực hiện giao dịch.

Sau đó, Nguyễn Quang Nam liên hệ với Vương Chí Vui, yêu cầu đến khu Bãi Rồng đón Nhân đi bán ma túy. Khi Nhân và Vui vừa nhận 100 triệu đồng tiền đặt cọc, chưa kịp giao "hàng" và nhận nốt 300 triệu đồng còn lại thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Kiểm tra chỗ ở của Nhung, Nam và Giang, cơ quan công an phát hiện thêm nhiều ma túy các loại gồm: 893,75 gram Methamphetamine (ma túy đá); 997 gram ma túy Ketamine; 36,2 gram ma túy MDMA... Riêng chỗ ở của Giang, lực lượng công an còn phát hiện thêm 1 khẩu súng quân dụng và 2 viên đạn.

Ngoài ra, Nhân khai trước đó từng giao ma túy cho Nhung sau Tết Nguyên đán 2024, song không nhớ rõ địa điểm và số lượng.

Hội đồng xét xử nhận định hành vi của các bị cáo trong vụ án là nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo đã tham gia mua bán với số lượng ma túy lớn, làm hủy hoại đời sống của nhiều người, gây mất an toàn trật tự xã hội… Do đó, cần thiết phải xử phạt nghiêm khắc để trừng phạt, răn đe và phòng ngừa chung.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người lao động