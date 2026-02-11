Ăn cà muối xổi có tốt không? Sự thật phía sau món ăn quen thuộc

Cà muối xổi thường được làm từ cà pháo hoặc cà bát non, thuộc họ Cà - nhóm thực vật bao gồm cà tím, cà chua và khoai tây. Khác với cà muối chua truyền thống được lên men hoàn toàn, cà muối xổi chỉ ngâm muối trong thời gian ngắn, chưa trải qua quá trình lên men đầy đủ. Vì vậy, cà vẫn giữ được độ giòn, vị hăng nhẹ và mùi đặc trưng gần với cà tươi.

Trong ẩm thực Việt, đây chủ yếu là món ăn kèm, có tác dụng kích thích vị giác và tạo cảm giác ngon miệng.

Giá trị dinh dưỡng

Ở mức độ vừa phải, cà muối xổi vẫn cung cấp một số dưỡng chất nhất định. Trong 100g cà muối xổi có khoảng 92g nước, cung cấp khoảng 24 kcal, 1,5g chất đạm, 1,6g chất xơ và 5-6g carbohydrate. Thực phẩm này cũng bổ sung khoảng 25mg canxi cùng một lượng nhỏ kali, magie, sắt, vitamin nhóm B và vitamin C.

Cà muối xổi không cần loại bỏ hoàn toàn khỏi khẩu phần ăn, nhưng cần được sử dụng có kiểm soát

Quá trình muối xổi tạo ra môi trường lên men nhẹ, có thể hình thành một lượng lợi khuẩn nhất định, góp phần hỗ trợ tiêu hóa khi sử dụng với lượng hợp lý. Ngoài ra, hàm lượng chất xơ - chủ yếu là chất xơ không hòa tan, giúp thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ phòng ngừa táo bón.

Một số hợp chất tự nhiên trong cà còn có tác dụng kích thích vị giác, giúp bữa ăn trở nên hấp dẫn hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, cà muối xổi không phải là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cũng không phải nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất quan trọng trong khẩu phần ăn.

Những ảnh hưởng cần lưu ý

Bên cạnh lợi ích nhất định, cà muối xổi tiềm ẩn nhiều nguy cơ nếu sử dụng thường xuyên hoặc với lượng lớn.

Nguy cơ ngộ độc solanine

Solanine là hợp chất tự nhiên có trong các loại thực vật họ Cà, tập trung nhiều ở quả non, vỏ xanh và hạt. Đây là chất giúp cây tự bảo vệ nhưng có thể gây hại cho con người nếu tích lũy nhiều trong cơ thể. Do quá trình muối xổi không làm giảm đáng kể hàm lượng solanine, việc ăn nhiều cà muối xổi có thể gây rối loạn tiêu hóa, thậm chí ảnh hưởng đến hệ thần kinh và tim mạch trong trường hợp nghiêm trọng.

Liên quan đến nitrat và nguy cơ ung thư

Trong môi trường muối, nitrat có thể chuyển hóa thành nitrit và hình thành nitrosamine - nhóm hợp chất được cảnh báo có nguy cơ gây ung thư. Dù lượng tiêu thụ trong từng khẩu phần thường không cao, việc ăn thường xuyên, kéo dài có thể làm tăng nguy cơ đối với hệ tiêu hóa, đặc biệt ở người có bệnh dạ dày, người cao tuổi hoặc người có chế độ ăn nhiều muối.

Tác động đến hệ tiêu hóa

Vị mặn và chua của cà muối xổi có thể kích thích niêm mạc dạ dày, làm tăng tiết acid dịch vị. Với người khỏe mạnh, ăn ít và không thường xuyên thường không gây ảnh hưởng đáng kể. Tuy nhiên, ở người mắc viêm dạ dày, trào ngược, rối loạn tiêu hóa, cà muối xổi có thể làm nặng thêm các triệu chứng như đau bụng, ợ nóng, đầy hơi.

Ngoài ra, do chưa phải thực phẩm lên men hoàn chỉnh, việc sử dụng thường xuyên có thể ảnh hưởng đến cân bằng hệ vi sinh đường ruột.

Gánh nặng cho thận và huyết áp

Hàm lượng natri cao trong cà muối xổi có thể gây giữ nước, làm tăng huyết áp và tạo áp lực cho thận. Người mắc tăng huyết áp, bệnh tim mạch hoặc bệnh thận cần đặc biệt thận trọng khi sử dụng các thực phẩm muối mặn, trong đó có cà muối xổi.

Sử dụng như thế nào cho hợp lý?

Cà muối xổi không cần loại bỏ hoàn toàn khỏi khẩu phần ăn, nhưng cần được sử dụng có kiểm soát.

Nên ăn cà muối xổi với lượng nhỏ, không dùng thường xuyên để tránh tích lũy natri và các hợp chất bất lợi. Trẻ em, người cao tuổi và người mắc bệnh dạ dày, tim mạch, tăng huyết áp, bệnh thận nên hạn chế hoặc tránh sử dụng.

Cà muối xổi chỉ là món ăn kèm tăng hương vị, không phải thực phẩm bổ dưỡng, vì vậy cần dùng điều độ trong tổng thể chế độ ăn để hạn chế rủi ro sức khỏe.

Tác giả: Chung Thủy (Tổng hợp)

Nguồn tin: vov.vn