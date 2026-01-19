Lẩu khế - Món ăn nhất định phải thử khi đến với thành Vinh

1. Nguyên liệu tạo nên món lẩu khế

Lẩu khế đặc sản của thành Vinh có thể coi là sự kết hợp tuyệt vời giữa nguyên liệu tươi ngon từ thiên nhiên và công thức nấu ăn tinh tế, mang đậm chất Nghệ An.

Khế chua: Là nguyên liệu chủ đạo trong món lẩu này, khế không chỉ mang lại vị chua đặc trưng mà còn tạo ra một nước dùng thanh mát, dễ ăn. Khế có thể được cắt thành lát mỏng hoặc thái sợi để thả vào nồi lẩu.

Thịt gà hoặc cá: Món lẩu này thường được nấu với gà hoặc cá, nhưng người ta cũng có thể chọn thịt bò, lợn tùy sở thích. Thịt gà hoặc cá được chế biến cầu kỳ, tẩm ướp gia vị để khi nấu, hương vị thấm đậm vào từng thớ thịt.

Lẩu khế là món ăn đậm đà hương vị của thành Vinh

Các loại rau: Để món lẩu thêm phần hấp dẫn, người ta thường chọn các loại rau đặc trưng của miền Trung như rau muống, mồng tơi, hoa cuối cắt sợi... Chính những loại rau này làm tăng thêm độ tươi mát và thanh khiết cho món ăn.

Gia vị: Một yếu tố quan trọng không thể thiếu trong món lẩu khế là các gia vị như nước mắm, tỏi, ớt, sả... Những gia vị này không chỉ làm tăng hương vị mà còn làm cho nước lẩu thêm đậm đà.

2. Cách nấu lẩu khế

Món lẩu khế được chế biến theo cách đơn giản nhưng lại đòi hỏi sự tỉ mỉ trong từng công đoạn. Sau khi chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu, các bước thực hiện món lẩu khế thường như sau:

Nước dùng: Đầu tiên, người ta nấu nước dùng từ xương gà hoặc cá. Sau đó, cho khế vào để tạo vị chua. Để nước lẩu được ngọt tự nhiên, người nấu thường cho thêm một chút đường hoặc gia vị nêm nếm vừa miệng.

Nước dùng chua thanh, kết hợp với đồ nhúng tươi ngon là sự kết hợp bùng nổ vị giác

Thực phẩm chính: Thịt gà hoặc cá sau khi đã được ướp gia vị sẽ được cho vào nồi lẩu khi nước dùng đã sôi. Lúc này, các miếng thịt thấm đều gia vị, tạo nên một vị ngọt tự nhiên.

Rau và gia vị: Khi nước lẩu đã hoàn thành, người ta sẽ cho rau vào nồi và thưởng thức. Thịt và rau trong món lẩu khế không cần phải nấu quá lâu, chỉ cần chín tới để giữ được sự tươi ngon.

3. Lẩu khế - món ăn của sự tổng hòa vị quê hương

Lẩu khế nổi bật nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa vị chua dịu nhẹ của khế và vị ngọt thanh từ thịt, cá và nước dùng. Đây chính là một trong những yếu tố khiến món lẩu này trở nên dễ ăn và hấp dẫn bất cứ ai đã một lần thử qua.

Vị chua nhẹ từ khế: Khế là nguyên liệu chủ đạo mang lại cảm giác chua dịu đặc trưng cho món lẩu. Tuy nhiên, sự chua này không gắt mà rất vừa phải, tạo nên một độ cân bằng hoàn hảo. Mỗi miếng khế thả vào nồi lẩu, chín mềm nhưng vẫn giữ được độ tươi mát, mang lại cảm giác thanh thoát cho thực khách. Khi ăn, vị chua nhẹ của khế kết hợp với nước dùng ngọt dịu tạo nên một cảm giác thư giãn, dễ chịu.

Tác giả: An Phạm

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn