Ấm lòng phiên chợ 0 đồng

Niềm vui người dân khi tham gia phiên chợ

Hưởng ứng thư kêu gọi của Tỉnh uỷ Nghệ An và Huyện uỷ Tân Kỳ về ủng hộ, giúp đỡ người nghèo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Chiều 23/01/2024, Công an huyện Tân Kỳ tổ chức chương trình phiên chợ 0 đồng, Tết cho người nghèo năm 2024 tại xã Tân Hợp.

“Phiên chợ 0 đồng” do Công an huyện Tân Kỳ tổ chức với 10 gian hàng. Tại đây, 50 hộ gia đình khó khăn của xã Tân Hợp được phát phiếu mua hàng với giá 0 đồng, bao gồm các mặt hàng, thực phẩm thiết yếu phục vụ ngày Tết như: bột ngọt, đường, nếp, bột canh, nước mắm, bánh kẹo, dầu ăn, mì gói… Tổng giá trị các mặt hàng tại phiên chợ 0 đồng hơn 50 triệu đồng, đây là số tiền do cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Tân Kỳ và các mạnh thường quân trong và ngoài huyện quyên góp, ủng hộ.

Quang cảnh phiên chợ

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Công an huyện cũng đã tổ chức gói bánh chưng để trao tặng những gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Hợp.

Công an huyện Tân Kỳ trao tặng 70 suất quà tới các hộ nghèo tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong

Những phần quà tuy nhỏ nhưng mang theo tình thương yêu, san sẻ, góp phần giúp bà con có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền của dân tộc được đầy đủ, ấm áp hơn.

Trao tặng 25 suất quà tới các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trường THCS Tiên Kỳ

Dịp này Công an huyện Tân Kỳ cũng trao tặng 70 suất quà trị giá 56 triệu đồng tới các hộ nghèo tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong. Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Tân Kỳ trao 25 suất quà với tổng giá trị 12,5 triệu đồng tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn thuộc Trường THCS Tiên Kỳ, huyện Tân Kỳ.

Tác giả: Văn Hậu - Hồ Hưng

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn