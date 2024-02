Lãnh đạo Công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo TTATGT dịp tết

Trong tỉnh

Ngày 06/02/2024, đoàn công tác do Đại tá Trần Ngọc Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh dẫn đầu đã kiểm tra công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, đồng thời thăm, chúc tết tại 6 đội, trạm CSGT đường bộ của phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Công an một số địa phương.