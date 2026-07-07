Nghệ An: Thông qua danh mục khu đất thực hiện Dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Trường Vinh

Khu đất thực hiện dự án phù hợp với định hướng chương trình kế hoạch phát triển nhà ở, chương trình kế hoạch phát triển đô thị; phù hợp quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 các xã, phường: Hưng Hòa, Hưng Dũng, Hưng Lộc thuộc thành phố Vinh cũ, nay là phường Trường Vinh và phường Vinh Lộc; cơ bản phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Vinh (cũ).

Khu đất có diện tích 857,47 ha tại 2 phường Trường Vinh và Vinh Lộc được chọn để thực hiện dự án Khu đô thị nghỉ dưỡng sinh thái Trường Vinh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh đây là dự án lớn, dự án động lực cho sự phát triển của tỉnh. Dự án phù hợp với Quy hoạch tỉnh và các quy hoạch khác. Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Đảng uỷ UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ dự án đúng quy định pháp luật để trình HĐND tỉnh thông qua, đảm bảo quyền lợi cho người dân khi bị thu hồi đất.

Ngoài ra, trong cuộc họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua chủ trương sử dụng nguồn kinh phí xã hội hoá do Bộ Công an vận động hợp pháp, Công an tỉnh đã nộp vào ngân sách Nhà Nước số tiền 80 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 7 Trạm Y tế: Châu Khê, Tam Quang, Keng Đu, Na Ngoi, Na Loi, Thông Thụ, Tri Lễ và Trạm Y tế Anh Sơn.

Thông qua dự thảo để ban hành Đề án, Chỉ thị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân và giải quyết kịp thời kiến nghị chính đáng, hợp pháp của Nhân dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2026 - 2030”.

Tác giả: T. Thành

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn