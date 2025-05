Ai viết kịch bản "Bố ơi! Mình đi đâu thế?" mà ác vậy?

Bố ơi! Mình đi đâu thế? là chương trình truyền hình thực tế có format của Hàn Quốc Dad! Where are we going?. Tập đầu tiên phát sóng năm 2014 và phát sóng được 4 mùa. Sau thời gian dài tạm ngưng sản xuất, mùa 5 chương trình trở lại với nhiều đổi mới. Tập đầu tiên lên sóng lúc 21h ngày 5-5 trên VTV3 là hành trình tại Thảo cầm viên, TP.HCM. Tâm điểm của tập này có cặp bố con Trung - MinHee, bố Thái Hòa 88 và bé Minh Khôi (6 tuổi), bố Trần Minh và "em bé Điện Biên" Vy Trâm, cha con khách mời nghệ sĩ Quách Ngọc Tuyên và bé Bào Ngư.