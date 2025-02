Sao nhí 'Bố ơi mình đi đâu thế' cao gần 2 m, lột xác ở tuổi 18

Hình ảnh hiện tại và khi tham gia "Bố ơi mình đi đâu thế" của Lee Jun Soo.

Lee Jun Soo - con trai tài tử Lee Jong Hyuk - mới đây gây chú ý khi xuất hiện trong chương trình My Little Old Boy cùng bố. Sau 12 năm, cậu bé dễ thương trong Bố ơi mình đi đâu thế nay đã lột xác ngoạn mục, khiến cồng đồng mạng Hàn Quốc bàn tán sôi nổi.

Trong chương trình, Lee Jun Soo khiến khách mời và khán giả không khỏi ngỡ ngàng khi tiết lộ đang cao đến 1,94 m dù mới 18 tuổi. Bên cạnh đó, cậu cũng chia sẻ về hành trình giảm cân ấn tượng của mình. Trước đây, Lee Jun Soo từng nặng 109 kg, nhưng nhờ vào chăm chỉ luyện tập và duy trì chế độ ăn kiêng, cậu đã giảm được 21 kg.

"Em đi cỡ giày 30 cm. Trước đây, em nặng đến 109 kg, nhưng giờ đã giảm được 21 kg nhờ vào việc chăm chỉ trồng cây chuối và chỉ ăn 1 bữa mỗi ngày", Lee Jun Soo tiết lộ.

Bên cạnh sự thay đổi về ngoại hình, Lee Jun Soo còn gây bất ngờ khi hồn nhiên tiết lộ chủ đề tình cảm: "Hiện giờ em độc thân, nhưng trước đây từng hẹn hò rồi ạ".

Ngoài ra, cậu cho biết vẫn duy trì mối quan hệ tốt với những người bạn từng xuất hiện trong Bố ơi mình đi đâu thế, đặc biệt là Yoon Hoo - con trai ca sĩ Yoon Min Soo.

Dân mạng bất ngờ trước sự thay đổi ngoại hình của sao nhí.

Sự trở lại của Lee Jun Soo trên sóng truyền hình ngay lập tức trở thành chủ đề hot trên các diễn đàn Hàn Quốc.

Nhiều khán giả bất ngờ, không giấu được cảm xúc khi so sánh hình ảnh trước đây và bây giờ của sao nhí. "Ôi không thể tin được đây là em bé Jun Soo hài hước ngày nào của Bố ơi mình đi đâu thế", "Trước đây bé xíu thế, mà giờ lại cao hơn cả bố rồi"... là những bình luận của dân mạng.

Với màn lột xác ấn tượng, Lee Jun Soo đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ công chúng. Nhiều người hâm mộ hy vọng sắp tới sẽ thấy cậu bé sẽ tích cực tham gia các hoạt động trong giới giải trí.

Tác giả: Lê Vy

Nguồn tin: lifestyle.znews.vn