Ai cản được Đồng Nai thăng hạng V.League?

Đồng Nai vừa có trận thắng Quảng Ninh 3-0 ở vóng 15 - Ảnh: CTV

Sau vòng 15 giải hạng Nhất, Đồng Nai vẫn là đội duy nhất bất bại với 10 chiến thắng và 5 trận hòa. Thành tích ấn tượng này giúp thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng vững vàng trên đỉnh bảng với 35 điểm, tạo khoảng cách 6 điểm so với đội xếp nhì Bắc Ninh (35 so với 29).

Dù giải còn 7 vòng, về lý thuyết Bắc Ninh vẫn có thể lật ngược tình thế để cạnh tranh ngôi vô địch và suất thăng hạng trực tiếp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khả năng các đội phía sau vượt qua Đồng Nai là không cao. Thậm chí, đội bóng này còn đứng trước cơ hội đăng quang sớm.

Sở dĩ có nhận định đó bởi Đồng Nai đang sở hữu lực lượng thuộc nhóm mạnh nhất giải, quy tụ nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm từng thi đấu tại V.League. Bên cạnh đó, định hướng phát triển rõ ràng cùng tiềm lực đầu tư cũng cho thấy tham vọng lớn của đội bóng trong việc khẳng định vị thế ở sân chơi chuyên nghiệp.

Niềm vui của các cầu thủ Đồng Nai khi ghi bàn - Ảnh: CTV

Với nền tảng đó, Đồng Nai gần như không có đối thủ xứng tầm trong cuộc đua ngôi đầu, nhất là khi họ đã tạo ra khoảng cách đáng kể với phần còn lại. Ngay cả Bắc Ninh, đội bóng từng được kỳ vọng nhờ sự đầu tư đầu mùa, cũng bộc lộ hạn chế về sự ổn định và chiều sâu lực lượng, khiến họ khó duy trì cuộc cạnh tranh sòng phẳng.

Dẫu vậy, chặng đường phía trước vẫn tiềm ẩn những thử thách đáng chú ý. Đồng Nai sẽ lần lượt chạm trán hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Quy Nhơn ở vòng 16 và Bắc Ninh ở vòng 18. Cả hai trận đấu đều diễn ra trên sân khách, đòi hỏi sự thận trọng và bản lĩnh từ thầy trò HLV Nguyễn Việt Thắng. Nếu giành được điểm, thậm chí là tối đa điểm số trong hai chuyến làm khách này, cánh cửa vô địch gần như sẽ rộng mở với Đồng Nai.

HLV Nguyễn Việt Thắng chỉ đạo trong một buổi tập - Ảnh: CTV

Dù đang nắm lợi thế lớn, HLV Nguyễn Việt Thắng vẫn giữ sự thận trọng cần thiết. Ông cho biết: “Giải vẫn còn 7 vòng nữa mới kết thúc nên chúng tôi chưa nghĩ nhiều đến cuộc đua vô địch. Điều quan trọng là tập trung cho từng trận đấu. Với hai trận gặp Quy Nhơn và Bắc Ninh, mục tiêu của chúng tôi là có điểm. Có lẽ sau hai trận này, chúng tôi mới tính đến bước bứt tốc cho mục tiêu góp mặt tại V.League”.

Ở thời điểm hiện tại, khi giải hạng Nhất 2025/26 vẫn còn 7 vòng, cục diện chưa hoàn toàn khép lại. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện, Đồng Nai đang chiếm ưu thế rõ rệt và là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch cũng như tấm vé thăng hạng.

Tác giả: Tuấn Thành

Nguồn tin: bongdaplus.vn