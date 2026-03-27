V.League chốt lịch thi đấu, ĐT Việt Nam hưởng lợi cực lớn ở 2 giải quan trọng

VPVF phân bổ lịch thi đấu mùa giải 2026/27 hợp lý, nhằm tạo điều kiện cho ĐT Việt Nam tham dự những giải đấu lớn - Ảnh: Minh Tuấn

ĐT Việt Nam được tạo điều kiện tốt nhất

Chiều ngày 26/3/2026, tại Hội trường Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (Hà Nội), Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị, tổ chức các giải Bóng đá Chuyên nghiệp Quốc gia (BĐCN QG) mùa giải 2026/27.

Tham dự Hội nghị có, ông Trần Anh Tú – Phó Chủ tịch LĐBĐVN, Chủ tịch HĐQT Công ty VPF; ông Nguyễn Quốc Hội – Ủy viên thường trực BCH LĐBĐVN, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty VPF; ông Nguyễn Minh Ngọc – Tổng giám đốc Công ty VPF; cùng đại diện lãnh đạo các CLB Ngoại hạng và hạng Nhất đang tham dự mùa giải 2025/26.

Dự kiến khung kế hoạch thi đấu mùa giải 2026/27 đã được trình bày và đưa ra lấy ý kiến với các mốc thời gian quan trọng như sau: rận Siêu Cúp Quốc gia: Dự kiến tổ chức ngày 30/8/2026. V.League dự kiến khởi tranh từ 04/9/2026 và kết thúc vào 22/5/2027. Giải Hạng Nhất Quốc gia: Dự kiến từ 11/9/2026 đến 16/5/2027. Trong khi đó, Cúp QG dự kiến từ 06/11/2026 đến 30/5/2027.

Lịch thi đấu cấp CLB mùa tới được thiết kế với sự tính toán kỹ lưỡng, nhằm đảm bảo quỹ thời gian cho các ĐTQG thực hiện nhiệm vụ quốc tế. Dựa trên khung kế hoạch thi đấu cho mùa giải 2026/27, sẽ có 4 quãng nghỉ FIFA Days và quãng nghỉ diễn ra từ giữa tháng 12/2026 đến đầu tháng 2/2027 để phục vụ các kế hoạch quan trọng: ĐTQG tập trung chuẩn bị cho Asian Cup từ giữa tháng 12/2026. ĐTQG tham dự Asian Cup 2027 tại Saudi Arabia trong suốt tháng 1/2027. Ngoài ra, nghỉ Tết nguyên đán trùng vào giai đoạn cuối tháng 1, đầu tháng 2/2027.

Dự kiến mùa giải này sẽ có 14 CLB Ngoại hạng và 14 CLB hạng Nhất tham dự. Các CLB không góp mặt ở đấu trường quốc tế sẽ thi đấu từ tối thiểu 27 đến tối đa 33 trận, với mật độ trung bình khoảng 6 ngày/trận. Trong khi đó, những CLB tham dự các giải đấu quốc tế của AFC và AFF sẽ phải thi đấu ít nhất 32 trận và có thể lên tới 54 trận, khiến mật độ thi đấu tăng lên, chỉ còn khoảng 3–4 ngày/trận.

Những thay đổi quan trọng ở mùa giải 2026/27

Tại Hội nghị, sau khi lắng nghe thuyết trình và nghiên cứu khung kế hoạch tổ chức mùa giải 2026/27, 100% đại diện đội bóng tham dự hội nghị đồng thuận với phương án được đưa ra và không có ý kiến nào khác.

Điểm nhấn nổi bật khác, dự kiến sẽ được áp dụng từ mùa giải 2026/27 là từ vòng bán kết Cúp Quốc gia, các đội bóng sẽ thi đấu với thể thức 2 lượt đi – về (sân nhà – sân đối phương) thay vì đấu loại trực tiếp 1 trận thua như hiện tại. Điều này hứa hẹn tăng tính hấp dẫn về mặt chuyên môn và thu hút khán giả theo dõi hơn.

Bên cạnh các nội dung liên quan đến kế hoạch thi đấu mùa giải 2026/27, Sơ thảo Điều lệ kỹ thuật cho mùa giải 2026/27, đại diện các phòng Ban chức năng của LĐBĐVN cũng phổ biến những nội dung cần lưu ý trong Quy chế Bóng đá Việt Nam (ban hành ngày 21/11/2025), các quy định về Kỷ luật (sửa đổi, bổ sung năm 2026), cũng như hoạt động cấp phép chuẩn bị cho mùa giải mới.

Theo sơ thảo Điều lệ , mùa giải 2026/27 sẽ có những nét mới rất quan trọng về quy định nhân sự cầu thủ:

Thứ nhất, các đội bóng được phép đăng ký tối đa 3 cầu thủ trong độ tuổi từ đủ 15 đến 16 tuổi (tính đến ngày đăng ký tham dự Giải). Đây là sự điều chỉnh cởi mở hơn so với trước đây khi quy định cũ chỉ cho phép đăng ký tối đa 3 cầu thủ đủ 16 tuổi.

Thứ hai, cầu thủ sẽ được phép thay thế quốc tịch trong các giai đoạn đăng ký của mùa giải. Quy định đột phá này thay thế cho rào cản trước đây vốn không cho phép cầu thủ thay đổi quốc tịch trong suốt thời gian diễn ra giải đấu.

Cũng tại hội nghị, một số ý kiến đóng góp cũng như thắc mắc cần làm rõ đã được nêu ra. BTC hội nghị đã lắng nghe, tiếp thu ý kiến và nghiên cứu với các đóng góp dựa trên các quy định hiện hành và sẽ trả lời bằng văn bản sau. Với các thắc mắc cần làm rõ, BTC hội nghị cũng như các thành viên tham dự đã cùng nhau trao đổi, giải thích cặn kẽ, minh bạch thông tin nhằm tránh những vấn đề phát sinh không đáng có.

Tác giả: Song Anh

Nguồn tin: bongdaplus.vn