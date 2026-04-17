SEA V.League 2026 sẽ diễn ra tại Ninh Bình

Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam sẽ tổ chức giải SEA V.League 2026 tại Ninh Bình

Với cơ sở vật chất đạt chuẩn và kinh nghiệm tổ chức thành công mùa giải trước, Nhà thi đấu Ninh Bình vượt qua nhiều ứng viên để trở thành nơi quy tụ các anh tài khu vực.

"Chúng tôi đã làm việc cụ thể với đơn vị Ninh Bình và trao quyền đăng cai chặng thứ nhất nội dung nữ giải SEA V.League 2026 cho đơn vị này. Nhà thi đấu Ninh Bình từng là nơi tổ chức giải đấu này năm ngoái nên có cơ sở vật chất đảm bảo", ông Lê Trí Trường trao đổi cùng Báo Sài Gòn Giải Phóng.

SEA V.League 2026 nội dung nữ có sự góp mặt của 4 đội tuyển hàng đầu: Thái Lan, Việt Nam, Indonesia và Philippines. Theo lịch trình, chặng 1 sẽ diễn ra tại Việt Nam từ ngày 31/7 đến 2/8, sau đó chặng 2 sẽ được tổ chức tại Thái Lan từ ngày 7 đến 9/8.

Để chuẩn bị cho chiến dịch này và giải AVC Cup 2026 tại Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam dự kiến sẽ hội quân đợt đầu tiên vào cuối tháng 5 tới.

