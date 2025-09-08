933 ứng viên được đề nghị xét công nhận giáo sư, phó giáo sư năm 2025

Theo danh sách công khai của Hội đồng Giáo sư Nhà nước, năm 2025 có 933 ứng viên được các Hội đồng Giáo sư cơ sở đề nghị xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS. Trong số này, có 89 ứng viên GS và 844 ứng viên PGS. Danh sách này chưa bao gồm ứng viên từ 2 Hội đồng Giáo sư ngành Khoa học An ninh và Khoa học Quân sự.

Kinh tế và Y học tiếp tục là 2 ngành dẫn đầu với số lượng ứng viên GS, PGS nhiều nhất. Trong đó, ngành Kinh tế có 153 ứng viên; ngành Y học với 124 ứng viên; ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm có 64 ứng viên; ngành Vật lý có 53 ứng viên; ngành Cơ khí - Động lực có 47 ứng viên; ngành Điện tử - Tự động hóa có 44 ứng viên; ngành Giao thông vận tải và Kiến trúc đều có 41 ứng viên; ngành Sinh học có 39 ứng viên; ngành Công nghệ thông tin có 37 ứng viên; ngành Toán học có 36 ứng viên...

Hội đồng Giáo sư Nhà nước sẽ họp xét duyệt và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS trong tháng 10.

Các ngành có ít ứng viên gồm: Văn học có1 ứng viên; ngành Luyện kim có 3 ứng viên; ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học có 6 ứng viên; ngành Thủy lợi và Cơ học có 7 ứng viên; ngành Tâm lý học có 12 ứng viên...

Các Hội đồng Giáo sư ngành/liên ngành không có ứng viên giáo sư, gồm: Nông nghiệp - Lâm nghiệp; Luật học; Văn hoá - Nghệ thuật - Thể dục thể thao; Ngôn ngữ học; Cơ học; Thủy lợi; Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học/Nhân học.

Theo kế hoạch, từ ngày 20/10 đến 31/10, Hội đồng Giáo sư Nhà nước họp để xét duyệt và công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2025.

Tác giả: Huyền Thanh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân