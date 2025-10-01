8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản phải nộp thuế thu nhập

Ngành thuế lưu ý 8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân phải nộp thuế nếu vượt ngưỡng quy định. Ảnh: Duy Hiệu.

Chi cục Thuế thương mại điện tử, Cục Thuế (Bộ Tài chính), lưu ý về 8 trường hợp nhận tiền vào tài khoản cá nhân có thể phải nộp thuế thu nhập cá nhân, nếu không thuộc diện miễn hoặc vượt ngưỡng quy định.

Thứ nhất, các khoản thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và hành nghề có giấy phép hoặc chứng chỉ. Tuy nhiên, cá nhân kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống sẽ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân và thuế giá trị gia tăng.

Thứ hai, thu nhập từ tiền lương, tiền công, trừ các khoản phụ cấp và trợ cấp không mang tính chất tiền lương, tiền công theo quy định pháp luật.

Thứ ba, thu nhập từ đầu tư vốn, bao gồm: Tiền lãi cho vay, lợi tức cổ phần, thu từ đầu tư vốn dưới các hình thức khác (trừ thu nhập từ lãi trái phiếu Chính phủ).

Thứ tư, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm: Chuyển nhượng phần vốn trong các tổ chức kinh tế, chứng khoán và hình thức khác.

Thứ năm, thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, bao gồm: Quyền sử dụng đất, nhà ở, tài sản gắn liền, quyền thuê đất và mặt nước; các khoản thu khác từ chuyển nhượng bất động sản dưới mọi hình thức.

Thứ sáu, thu nhập từ trúng thưởng xổ số, khuyến mại, cá cược, trò chơi, cuộc thi có thưởng, bao gồm mọi hình thức trúng thưởng khác theo quy định pháp luật.

Thứ bảy, thu nhập từ bản quyền sử dụng của các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ; thu nhập từ chuyển giao công nghệ.

Thứ tám, thu nhập từ nhượng quyền thương mại.

Chi cục Thuế thương mại điện tử lưu ý 8 trường hợp trên, cá nhân phải chịu thuế thu nhập cá nhân nếu số tiền nhận về nằm ở mức phải nộp theo quy định. Trường hợp cá nhân đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế trước đó, số tiền chuyển khoản thanh toán sau này không bị tính thuế lại.

Lãnh đạo Cục Thuế khẳng định chỉ những khoản tiền có bản chất là thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ mới phát sinh nghĩa vụ thuế.

Những khoản tiền chuyển nhận giữa các cá nhân như cho - tặng, hỗ trợ người thân, vay mượn dân sự hay các giao dịch không liên quan đến hoạt động thương mại, không được tính vào doanh thu để xác định thuế.

