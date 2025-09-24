Ngân hàng hướng dẫn cách liên kết tài khoản giao thông trước 1/10

Từ 1/10, chủ xe phải chuyển đổi tài khoản thu phí sang tài khoản giao thông liên kết ngân hàng. Nguồn: VETC.

Theo Nghị định 119/2024 của Chính phủ quy định về thanh toán điện tử giao thông đường bộ, từ ngày 1/10, tất cả phương tiện lưu thông qua các trạm thu phí không dừng (ETC) trên toàn quốc bắt buộc phải sử dụng tài khoản giao thông.

Tài khoản giao thông loại tài khoản định danh, liên kết với phương thức thanh toán không dùng tiền mặt như ví điện tử hoặc thẻ tín dụng quốc tế. Nếu chưa thực hiện chuyển đổi, phương tiện sẽ không thể lưu thông qua các tuyến cao tốc áp dụng thu phí không dừng.

Tính đến hiện tại, mới có 3 phương thức thanh toán đáp ứng yêu cầu gồm Viettel Money, thẻ tín dụng quốc tế (Visa, MasterCard, JCB, Amex) và ví VETC.

Để tạo điều kiện thuận lợi, các nhà cung cấp dịch vụ đã mở rộng liên kết. VETC hiện kết nối trực tiếp với 12 ngân hàng lớn, đồng thời cho phép nạp tiền từ 32 ngân hàng nội địa khác thông qua thẻ ATM. ePass hỗ trợ liên kết với Viettel Money và thẻ Visa, giúp việc chuyển đổi chỉ mất khoảng 5-10 phút thao tác trên ứng dụng.

Hiện 4 "ông lớn" ngân hàng là Vietcombank, Agribank, VietinBank, BIDV đã nhanh chóng ra hướng dẫn chi tiết việc liên kết tài khoản cho khách hàng.

Theo đó, khách hàng muốn liên kết tài khoản Vietcombank vào ví VETC có thể thực hiện thao tác cơ bản. Bắt đầu bằng việc đăng nhập app VETC rồi chọn biểu tượng menu bên trái màn hình rồi chọn "Số dư ví".

Tiếp đó chọn "Thêm liên kết", rồi chọn ngân hàng để liên kết. Nhập và kiểm tra kỹ thông tin cá nhân và bấm "Tiếp tục". Xác thực trên ứng dụng ngân hàng để nhận thông báo liên kết thành công.

Cách nạp tiền từ tài khoản Vietcombank vào VETC cũng khá đơn giản. Khi đăng nhập vào app VETC, chọn "Nạp tiền". Sau đó chọn nguồn tiền, nhập thông tin và xác thực giao dịch.

Với VietinBank, khách hàng đăng nhập app VETC, chọn “Liên kết tài khoản ngân hàng”, chọn VietinBank, nhập thông tin và xác thực OTP. Khách hàng mở mới tài khoản eKYC sẽ được nhận ưu đãi đến 250.000 đồng và giảm giá dịch vụ trên VietinBank iPay Mobile.

Ngân hàng Agribank cũng cho phép liên kết trực tiếp ví VETC hoặc Viettel Money với tài khoản của khách hàng. Với VETC, bạn đăng nhập ứng dụng, chọn “Liên kết ngân hàng”, điền thông tin và xác thực OTP. Với ePass cần liên kết Viettel Money, sau đó kết nối tài khoản Agribank.

Khách hàng của BIDV thì cần xác thực căn cước công dân gắn chip và liên kết tài khoản trong ví VETC. Với ePass, khách hàng phải mở hoặc liên kết Viettel Money, rồi kết nối với tài khoản BIDV.

