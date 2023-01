8 thói quen hàng ngày để có một làn da khỏe đẹp

Uống nhiều nước

Uống nhiều nước không chỉ là thói quen chăm sóc da cơ bản nhất mà còn là thói quen quan trọng để duy trì sức khỏe thể chất nói chung. Các tế bào trong cơ thể chúng ta hầu hết được tạo thành từ nước và chúng đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì sự cân bằng sinh lý. Uống nước không chỉ giúp bạn thỏa mãn cơn khát mà còn giữ cho làn da của bạn đủ nước. Làn da được dưỡng ẩm tốt hầu như không có khuyết điểm và thực sự rất rạng rỡ. Vì vậy, thay vì uống cà phê, nước trái cây hoặc đồ uống có đường khác, tốt nhất bạn nên uống nước. Ngoài lợi ích cho da, nước không chứa calo và uống nhiều nước hơn có thể giúp bạn bỏ qua các loại đồ uống chứa nhiều calo, do đó giúp bạn duy trì cân nặng hợp lý.

Bôi kem chống nắng

Kem chống nắng giúp bảo vệ làn da của bạn khỏi tác hại của tia cực tím. Tiếp xúc với tia cực tím (UV) của ánh nắng mặt trời tác động tiêu cực đến tình trạng da của bạn. Trên thực tế, hầu hết các dấu hiệu liên quan đến lão hóa da thường là ảnh hưởng của việc tiếp xúc lâu với ánh nắng mặt trời. Tia UV làm hỏng mô đàn hồi và collagen của da, dẫn đến chảy xệ, căng da và nếp nhăn. Nó cũng gây ra tàn nhang, đổi màu da, đồi mồi và thậm chí là ung thư da. Việc thoa kem chống nắng liên tục thậm chí còn mang lại những tác động có lợi cho làn da bị ảnh hưởng (hoặc làn da bị tổn thương do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời).

Ăn uống lành mạnh

Tình trạng da của bạn phản ánh những gì đang diễn ra bên trong cơ thể bạn, điều này có nghĩa là để có một làn da đẹp và rạng rỡ, bạn nên nuôi dưỡng cơ thể đúng cách. Bạn nên bổ sung ăn các loại thực phẩm tốt cho da trong thói quen chăm sóc da của mình bao gồm trái cây và rau quả giàu vitamin C. Vitamin này được biết đến với khả năng chống oxy hóa mạnh, bảo vệ da khỏi tác hại của các gốc tự do. Vitamin C cũng được biết là thúc đẩy quá trình chữa lành da nhanh hơn và cải thiện kết cấu da. Các chất dinh dưỡng khác sẽ làm nên điều kỳ diệu cho làn da của bạn bao gồm vitamin A, E và K, selen, omega-3, kẽm, và chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa (chất béo tốt). Vì vậy, lần tới khi bạn lập kế hoạch thực đơn của mình, hãy đảm bảo bao gồm các khẩu phần thực phẩm lành mạnh chứa nhiều chất dinh dưỡng này.

Làm sạch da mặt trước khi ngủ

Một phần thiết yếu của bất kỳ thói quen chăm sóc da nào là làm sạch. Những lớp trang điểm của bạn là vật mang các gốc tự do trong môi trường. Ngay cả khi bạn không trang điểm, da vẫn thu thập bụi bẩn suốt cả ngày cùng với mồ hôi và bã nhờn của bạn. Khi bạn không làm sạch da trước khi đi ngủ, về cơ bản da của bạn đang “ngủ với” các gốc tự do. Tiếp xúc với các gốc tự do làm hỏng collagen khỏe mạnh trong da của bạn, dẫn đến các nếp nhăn. Ngoài việc khiến làn da của bạn bị tổn thương, lỗ chân lông trên khuôn mặt của bạn cũng có thể bị tắc do trang điểm và dầu. Khi điều này xảy ra, da của bạn sẽ dễ bị nổi mụn, lỗ chân lông to và các vấn đề về da khác. Làm sạch da mặt là rất quan trọng để duy trì làn da khỏe mạnh và hoàn mỹ. Vì vậy, hãy cố gắng làm sạch làn da của mình trước khi đi ngủ.

Ngủ đủ giấc

Ngủ đủ giấc ( ít nhất 7 giờ ) là một yếu tố quan trọng trong thói quen chăm sóc da của bạn. Mối liên hệ giữa giấc ngủ ngon và tình trạng da là rõ ràng. Hãy thử ngủ vài giờ mỗi đêm, bạn sẽ sớm cảm nhận được những thay đổi tiêu cực trên làn da của mình. Giấc ngủ rất quan trọng đối với một làn da khỏe mạnh vì chỉ khi ngủ sâu và kéo dài, các tế bào của bạn mới có thể tái tạo và các tế bào bị tổn thương được sửa chữa. Làm gián đoạn quá trình này đồng nghĩa với việc làn da của bạn khó tái tạo, dẫn đến các dấu hiệu lão hóa da rõ rệt. Hãy cho làn da của bạn cơ hội trẻ lâu bằng cách nghỉ ngơi đủ và đúng giờ.

Quản lý sự căng thẳng của bạn

Tâm lý căng thẳng là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ra nhiều bệnh tật và ảnh hưởng tiêu cực đến tình trạng làn da của bạn. Khi bạn căng thẳng, cơ thể sẽ kích hoạt các phản ứng sinh lý “khẩn cấp” để giúp bạn đối phó. Việc kích hoạt kéo dài các phản ứng này có thể dẫn đến lão hóa da. Ngoài ra, da của bạn cũng dễ bị nhiễm vi khuẩn hơn khi bạn thường xuyên căng thẳng. Ngăn chặn tất cả những tác động tiêu cực này xảy ra bằng cách quản lý căng thẳng trong thói quen chăm sóc da của bạn. Thực hiện các bài tập thở, nghe nhạc hoặc thử liệu pháp tinh dầu để giảm bớt căng thẳng cho bản thân.

Sử dụng kem dưỡng ẩm

Bôi kem dưỡng ẩm nhằm bổ sung độ ẩm và lượng dầu tự nhiên đã mất của da, đặc biệt là sau khi làm sạch, dưỡng da hoặc tẩy tế bào chết. Da được dưỡng ẩm tốt sẽ mềm mại, mịn màng, sáng hơn và trông trẻ trung hơn. Mặt khác, da thiếu độ ẩm sẽ khô, sạm và đóng vảy. Do đó, điều quan trọng là bạn cần phải dưỡng ẩm hàng ngày cho da của mình để có một làn da khoẻ khoắn và rạng rỡ.

Tập thể dục

Mặc dù tập thể dục thường liên quan đến việc giảm cân, tuy nhiên điều này cũng thúc đẩy làn da khỏe mạnh và trẻ trung. Tập thể dục hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn. Khi bạn đi bộ, chạy bộ hoặc khiêu vũ, cơ thể bạn sẽ tăng lưu lượng máu. Khi điều này xảy ra, các chất dinh dưỡng trong máu được phân phối tốt hơn đến các tế bào da của bạn, có nghĩa là làn da của bạn sẽ được nuôi dưỡng tốt. Hơn nữa, lưu lượng máu hiệu quả hỗ trợ giải độc hệ thống của bạn, giúp làn da đẹp hơn. Nếu trong trường hợp bạn mắc các bệnh viêm da như chàm và vảy nến, bạn nên hết sức lưu ý khi tập thể dục vì sự gia tăng nhiệt độ cơ thể có thể làm trầm trọng thêm tình trạng của bạn. Để tránh cảm giác khó chịu, hãy đảm bảo tập thể dục trong môi trường mát mẻ như phòng tập thể dục có điều hòa nhiệt độ hoặc chạy bộ vào ban đêm thay vì ban ngày. Cũng tránh bơi lội vì Clo trong nước có thể làm trầm trọng thêm một số triệu chứng của bạn.

Sử dụng các sản phẩm từ thành phần tự nhiên

Chế độ chăm sóc da hàng ngày của bạn sẽ không bao giờ hoàn chỉnh nếu thiếu các sản phẩm chăm sóc da. Mọi người đều cần và sử dụng những sản phẩm này, tuy nhiên, khi sử dụng các sản phẩm dành cho da, hãy chắc chắn rằng chúng chứa hầu hết các thành phần tự nhiên. Các sản phẩm chăm sóc da được làm từ các thành phần thực vật an toàn, cung cấp các lợi ích chống lão hóa, chống viêm và kháng khuẩn, và thậm chí còn thân thiện với môi trường. Mặt khác, các sản phẩm chủ yếu chứa các hóa chất nhân tạo như paraben, sulfat, pthalates và formaldehyde có thể gây ra các bệnh về da và làm tổn thương da của bạn./.

