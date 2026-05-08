8 lý do tại sao gia đình nào cũng nên trồng cây hoa giấy

Hoa giấy là một trong những loại cây cảnh phổ biến nhất tại Việt Nam, nhưng không phải ai cũng hiểu hết giá trị của nó. Dưới đây là 9 lý do tại sao bạn nên trồng ít nhất một cây hoa giấy trong nhà. Hãy cùng xem đó là những lý do gì nhé.

1. Sức sống mãnh liệt và dễ chăm sóc

Hoa giấy là loại cây "càng bỏ bê càng đẹp". Cây có khả năng chịu hạn cực tốt, chịu được nắng gắt và không kén đất. Đối với những người bận rộn, hoa giấy là lựa chọn số 1 vì bạn không cần tưới nước thường xuyên hay bón phân cầu kỳ mà cây vẫn phát triển xanh tốt. Thậm chí, khi muốn cây ra nhiều hoa, bạn càng nên tưới ít nước do cơ chế rất đặc biệt của loại cây này.

2. Khả năng ra hoa quanh năm

Khác với nhiều loại cây chỉ nở theo mùa, hoa giấy (đặc biệt là ở khí hậu nhiệt đới) gần như có thể cho hoa rực rỡ suốt 4 mùa. Điều này giúp không gian sống của bạn luôn tràn đầy màu sắc và sức sống, ngôi nhà luôn xinh đẹp, tươi mới không bao giờ rơi vào cảm giác đơn điệu, héo úa.

3. "Hàng rào xanh" bảo vệ an ninh

Thân hoa giấy có rất nhiều gai nhọn và cành nhánh đan xen chằng chịt. Khi trồng sát tường rào hoặc cổng nhà, nó tạo thành một tấm lưới bảo vệ tự nhiên, ngăn chặn sự xâm nhập của kẻ gian hoặc động vật lạ một cách hiệu quả mà vẫn đảm bảo yếu tố thẩm mỹ.

4. Khả năng chống nắng và làm mát cực tốt

Với tán lá dày và khả năng leo giàn mạnh mẽ, hoa giấy không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà của bạn mà còn có thể tạo thành một "mái che" khổng lồ. Trồng hoa giấy trên sân thượng hoặc trước hiên nhà giúp giảm nhiệt độ đáng kể cho ngôi nhà, tiết kiệm điện năng làm mát vào mùa hè, giúp bạn giảm hóa đơn tiền điện.

5. Giá trị thẩm mỹ và nghệ thuật cao

Hiếm có loài hoa nào vừa đẹp với nhiều màu sắc phong phú mà lại vừa có nhiều cách chơi như hoa giấy. Hoa giấy có bảng màu cực kỳ phong phú từ trắng, hồng, đỏ đến cam, tím, thậm chí là loại đổi màu (hoa giấy ngũ sắc).

Bạn có thể trồng từng loại màu sắc riêng hoặc chọn loại hoa giấy có nhiều màu sắc chỉ trong một cây. Thân cây dẻo dai, dễ uốn nắn, phù hợp để tạo dáng bonsai nghệ thuật để trên bàn uống nước, lại cũng có thể làm giàn hoa leo mềm mại, tạo điểm nhấn tuyệt đẹp cho kiến trúc ngôi nhà.

6. Biểu tượng của sự gắn kết và may mắn

Trong phong thủy, hoa giấy thường mọc thành chùm khăng khít, tượng trưng cho sự bao bọc, đoàn kết của các thành viên trong gia đình. Cây hoa giấy còn được tin là mang lại may mắn, tài lộc và ngăn chặn hung khí vào nhà nhờ vào những chiếc gai nhọn và tán hoa rực rỡ.

7. Chi phí đầu tư thấp nhưng giá trị lâu dài

Một cây hoa giấy giống có giá thành rất rẻ và dễ nhân giống bằng cách giâm cành. Chính vì thế, bạn có thể tự tay cắt những cành hoa giấy, sau đó cắm xuống đất, tưới nước ẩm và chúng sẽ tự phát triển rễ rất nhanh sau đó.

Tuy nhiên, theo thời gian, những cây hoa giấy lâu năm, gốc to, dáng đẹp có giá trị kinh tế rất cao, có thể lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng nếu được tạo tác thành cây cảnh nghệ thuật nên hoa giấy thực sự mang giá trị lâu dài.

8. Tác dụng bất ngờ cho sức khỏe

Theo thông tin đăng trên báo Lao Động, trước sự bất ngờ của nhiều người, hoa giấy không chỉ đẹp và có ý nghĩa tốt về mặt phong thủy mà đây còn là một loại cây có nhiều lợi ích về mặt sức khỏe.

Với những hợp chất được tìm thấy trong hoa giấy như Pinit, Beta xyanin, Flavonoid, Ancaloit, loài hoa này có thể được sử dụng để chữa ho, giải độc, giảm đau khớp, chống viêm loét, chống oxy hóa.

Ở Mexico, hoa giấy có thể được sử dụng như một thức uống tự nhiên để chữa bệnh cao huyết áp và điều hòa huyết áp. Hợp chất thu được từ hoa giấy khô có khả năng trì hoãn sự tích tụ mảng bám trong mạch máu. Ngoài ra, tiêu thụ trà từ hoa giấy cũng giúp duy trì sự cân bằng của cholesterol, giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường, đau tim và đột quỵ. hỗ trợ chữa bệnh tiểu đường...

Tác giả: Gia Linh

Nguồn tin: baovanhoa.vn