Ngoại binh SLNA muốn nhập tịch để khoác áo ĐT Việt Nam là ai?

Gia nhập SLNA từ năm 2017, Olaha nhanh chóng khẳng định tên tuổi khi ghi 8 bàn ngay mùa giải đầu tiên, trước khi tiếp tục bùng nổ với 10 bàn ở mùa 2018. Sau một thời gian ngắn sang Israel thi đấu, anh quyết định trở lại Việt Nam. “Dù có những lời mời khác, tôi vẫn chọn SLNA, vì nơi đây như gia đình của mình”, Olaha chia sẻ.

Ở mùa giải 2023/24, chân sút sinh năm 1996 thi đấu bùng nổ với 13 bàn sau 26 trận. Sang mùa 2024/25, anh tiếp tục giữ vai trò trụ cột khi đã ra sân 23 trận, ghi 5 bàn thắng cho SLNA tại V-League. Với quãng thời gian dài gắn bó, Olaha hiện đã đủ điều kiện nhập tịch Việt Nam. SLNA không xa lạ với cầu thủ nhập tịch. Trước đó, trung vệ Thiago Melo. từng vô địch V.League 2017 trong màu áo Quảng Nam cũng đã nhập tịch, lấy tên Việt Nam là Trường An và khoác áo đội bóng xứ Nghệ ở mùa 2022.

Điều khiến Olaha được người hâm mộ yêu mến không chỉ là phong độ trên sân, mà còn bởi sự hòa nhập vào đời sống xứ Nghệ: anh thường xuyên đi xe máy dạo phố, thưởng thức ẩm thực địa phương và dìu dắt lớp cầu thủ trẻ. Giờ đây, khát khao lớn nhất của tiền đạo người Nigeria là được trở thành công dân Việt Nam để có cơ hội cống hiến cho đội tuyển quốc gia.

Hiện tại, SLNA đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng sau 3 vòng đấu tại V.League 2025/26 với 1 chiến thắng và 2 thất bại.

