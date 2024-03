70 năm Điện Biên Phủ: Người Pháp bất ngờ về sức mạnh hậu phương của Việt Nam

Trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam, Chiến thắng Điện Biên Phủ là một trong những đỉnh cao chói lọi, một kỳ tích vẻ vang. Cả dân tộc Việt Nam đã làm nên thiên sử vàng oanh liệt, đi vào lịch sử nhân loại bằng cuộc kháng chiến trường kỳ ba nghìn ngày không nghỉ với những con số ấn tượng đã làm nên sự kiện "chấn động địa cầu".

“Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng”

Với quyết tâm “Tất cả cho tiền tuyến, tất cả để chiến thắng” quân và dân ta đã gấp rút chuẩn bị cho Chiến dịch Điện Biên Phủ. Các đơn vị bộ đội chủ lực nhanh chóng tập kết, ngày đêm bạt rừng, xẻ núi mở đường, kéo pháo, xây dựng trận địa, sẵn sàng tiến công địch. Trên 26 vạn dân công với trên 10 triệu ngày công đã tham gia phục vụ cho chiến dịch. Hàng vạn thanh niên xung phong phối hợp với bộ đội công binh mở đường ra mặt trận dưới mưa bom bão đạn của địch. Chỉ trong một thời gian ngắn, hàng nghìn km đường được xây dựng và sửa chữa để phục vụ cho Chiến dịch. Bộ đội ta từ các hướng tiến về để thắt chặt vòng vây vào Điện Biên Phủ

Trong cuốn Tấn thảm kịch Đông Dương do E.Krieg Chủ biên, các tác giả Pháp đã viết ở tập III - Cái cạm bẫy Điện Biên Phủ (Le Piège de Dien Bien Phu) như sau: “Tướng Navarre không nghĩ rằng Giáp (tức Đại tướng Võ Nguyên Giáp) đang động viên hàng vạn đàn ông và đàn bà, 50.000 hay 80.000? Không ai biết được đúng số lượng. Đoàn người đó đã bắt đầu thành một đàn kiến rất lớn đi tiếp tế quân đội, đang kéo lên vùng dân Thái…”

Kéo pháo vào trận địa trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ảnh tư liệu

Tính tổng hợp, từ giai đoạn chuẩn bị cho đến lúc kết thúc chiến dịch, Hội đồng cung cấp mặt trận đã huy động được hơn 25.000 tấn gạo, khoảng 1.800 tấn thịt và thực phẩm khô. Riêng hậu phương Thanh - Nghệ - Tĩnh, dân công các loại huy động được gần 215.000 người với 14.500.000 ngày công. Mỗi chiếc xe đạp thổ được từ 165kg lên 215kg rồi 250kg, sau đó lên 320kg. Trong đợt tiến công thứ III, Thanh Hoá huy động tới mức kỉ lục: 120.000 người (25.000 nữ), 10.075 xe đạp thổ…Chính người Pháp cũng đã phải thừa nhận sự bất ngờ của họ về sức mạnh của hậu phương Việt Nam và khả năng tổ chức chi viện tiền tuyến sáng tạo, hiệu quả của Việt Nam. (1)

Ký giả người Pháp Jules Roy ghi nhận: “Việt Minh đã thành công trong việc xây dựng và tu sửa 200km đường cái, mở hơn 100km đường mới, tổ chức ở Tuần Giáo một căn cứ có thể bảo đảm cung cấp trong nhiều tháng cho hơn 4 sư đoàn và 8 vạn dân công. Việt Minh có thể tiếp tế cho 9 vạn người ở đây trong đó có 7 vạn ở xung quanh Điện Biên Phủ. Việt Minh chỉ có khoảng vài trăm xe tải nhưng có hàng vạn dân công…. Những đôi quang gánh, đôi bồ, những chiếc xe đạp Pơgiô do Pháp sản xuất thồ được đến 200 - 300kg đã đánh bại tướng Nava”.

Những chiếc xe đạp thồ chở lương thực, thực phẩm phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ

Sau “Năm mươi sáu ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt/Máu trộn bùn non/Gan không núng/Chí không mòn”, các lực lượng vũ trang nhân dân ta đã tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Tổng số quân địch bị diệt và bị bắt sống là 16.200 tên, gồm 17 tiểu đoàn bộ binh và lính dù, ba tiểu đoàn pháo binh, 10 đại đội ngụy vừa bổ sung và các đơn vị công binh, vận tải, xe tăng... Tổng số sĩ quan và hạ sĩ quan bị diệt và bị bắt là 1.706 người. Số máy bay bị bắn rơi và phá hủy là 62 chiếc (trong đó tại mặt trận là 57 chiếc). Ta đã thu toàn bộ vũ khí kho tàng của địch ở Điện Biên Phủ, trong đó có 28 khẩu pháo lớn, 64 xe, 5.915 súng các loại, 20.000 lít xăng dầu cùng rất nhiều đạn dược, quân trang, quân dụng khác.

Máy bay B26 của Pháp tại mặt trận Điện Biên Phủ bị lực lượng pháo phòng không 37mm của quân ta bắn rơi. Ảnh: TTXVN

Chiến thắng Điện Biên Phủ đã củng cố niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chiến đấu dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong cuốn “Lịch sử Việt Nam” Tiến sĩ sử học Huỳnh Công Bá đã nhận định: “Chiến thắng Điện Biên Phủ còn là chiến công chói lọi đột phá thành trì hệ thống nô dịch thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc, cổ vũ và thúc đẩy các dân tộc bị áp bức đứng lên đấu tranh vì độc lập tự do. Nó chứng minh chân lý của thời đại là một dân tộc dù nhỏ, nhưng đã biết đoàn kết theo một đường lối cách mạng đúng đắn, kiên quyết chiến đấu cho độc lập tự do thì có đủ khả năng để chiến thắng các đội quân xâm lược của bọn đế quốc.”

(1) Việt Nam trong lịch sử thế giới - Khoa Lịch sử Trường Đại học Xã hội & Nhân văn - ĐHQGHN (PGS - TS Ngô Đăng Trí)

