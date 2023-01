7 người thiệt mạng trong một vụ xả súng hàng loạt khác ở California

"Nghi phạm đã bị bắt giữ cùng với khẩu súng nghi là hung khí gây án. Không có mối đe dọa nào đối với cộng đồng vào thời điểm này" - Văn phòng cảnh sát trưởng hạt San Mateo cho biết.

Các nạn nhân trong vụ nổ súng mới nhất được phát hiện vào chiều 23-1 ở TP Half Moon Bay, cách San Francisco khoảng 48 km về phía Nam.

"4 nạn nhân được phát hiện đã thiệt mạng ở cùng một địa điểm vào lúc 14 giờ 20 phút (giờ địa phương), trong khi một nạn nhân khác đã được chuyển đến Trung tâm Y tế Stanford với những vết thương nguy hiểm đến tính mạng" - văn phòng cảnh sát trưởng hạt San Mateo cho biết.

Ngay sau khi phát hiện ra sự việc trên, 3 nạn nhân nữa được phát hiện đã thiệt mạng tại một hiện trường khác trong khu vực này - văn phòng cảnh sát trưởng hạt San Mateo cho biết thêm.

Cảnh sát hạt San Mateo đã bắt giữ được nghi phạm thực hiện vụ xả súng khiến 7 người thiệt mạng hôm 23-1. Ảnh: KPIX

Nghi phạm Zhao Chunli, 67 tuổi, cư dân Half Moon Bay, đã bị bắt giữ vào khoảng 16 giờ 40 phút khi đang cố thủ trong xe hơi tại một bãi đậu xe.

Theo bà Debbie Ruddock, thành viên hội đồng thành phố Half Moon Bay, các nạn nhân là nông dân Trung Quôc. Giới chức vẫn đang điều tra động cơ vụ xả súng.

Nép mình dọc theo bờ biển Bắc California, Half Moon Bay là cộng đồng nông nghiệp yên tĩnh, nổi tiếng với lễ hội bí ngô hàng năm và cuộc thi lướt sóng Mavericks.

Vụ xả súng này xảy ra chỉ 2 ngày sau khi 11 người thiệt mạng tại một lễ hội Tết Nguyên đán ở Monterey Park. Các quan chức gọi đây là vụ xả súng hàng loạt đẫm máu nhất trong lịch sử hạt Los Angeles.

"Bạo lực súng đạn đã đến khu vực của chúng ta ngày hôm nay và tôi sẽ làm bất cứ điều gì có thể để hỗ trợ Cảnh sát trưởng hạt San Mateo và các quan chức TP Half Moon Bay trong vụ việc bi thảm này" - Josh Becker, một thượng nghị sĩ bang California, viết trên Twitter.

Thống đốc Gavin Newsom cũng viết trên Twitter rằng ông đã đến bệnh viện gặp gỡ các nạn nhân của "một vụ xả súng hàng loạt và cũng đã được thông báo về một vụ xả súng khác", đồng thời gọi đây là "bi kịch chồng lên bi kịch".

Trong khi đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre, cũng chia sẻ trên mạng xã hội rằng Tổng thống Biden đã được cố vấn An ninh Nội địa thông báo về vụ xả súng mới nhất ở bang California.

