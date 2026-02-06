7 cầu thủ nhập tịch có thể bị tước hộ chiếu Malaysia

"Liệu Malaysia có hành động cứng rắn như Timor Leste, tức tước hộ chiếu cầu thủ, nếu kháng cáo tại CAS thất bại?", luật sư thương mại và thể thao Nik Erman Nik Roseli đặt vấn đề trên mạng xã hội X. "Kịch bản đó hoàn toàn có thể xảy ra, bởi tiền lệ của Timor Leste cho thấy chính quyền sẵn sàng đi đến biện pháp cực đoan khi phát hiện sai phạm liên quan giấy tờ và quốc tịch".

Timor Leste từng hủy hộ chiếu của 9 cầu thủ, sau khi đội tuyển nước này bị cấm dự Asian Cup 2023 vì sử dụng giấy tờ giả, trong đó có giấy khai sinh. Luật sư Nik Erman cho rằng vụ việc của Malaysia có nhiều điểm tương đồng, khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã thừa nhận có sai sót trong quá trình nộp hồ sơ, một chi tiết khiến khả năng lật ngược tình thế tại CAS trở nên mong manh.

Joao Figueireido (số 14), Rodrigo Holgado (19) và Hector Hevel (13), thuộc nhóm bảy cầu thủ Malaysia bị FIFA phạt, thi đấu trong trận thắng Việt Nam 4-0 ở lượt hai bảng F vòng loại cuối Asian Cup 2027, trên sân Bukit Jalil, thành phố Kuala Lumpur, Malaysia tối 10/6/2025. Ảnh: Hai Tư

Từ góc độ pháp lý, Nik Erman cho rằng rắc rối hiện tại không còn đơn thuần là câu chuyện thể thao. "Vấn đề này đã chạm đến nguyên tắc thượng tôn pháp luật và tính toàn vẹn của quốc tịch", ông nói thêm. "Nếu các cầu thủ không đáp ứng điều kiện về huyết thống hay tiêu chí được quy định trong Hiến pháp Liên bang Malaysia, việc cấp quốc tịch ngay từ đầu đã có dấu hỏi lớn".

Nik Erman từng là thành viên hội đồng của FAM từ tháng 9/2023 đến 8/2025. Ông đã nhiều lần phân tích các viễn cảnh của FAM trong vụ kiện với FIFA. Luật sư này từng cho rằng FAM yếu thế trong cuộc chiến với FIFA, và khó có cửa thắng trong vụ kiện ra Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Ông cũng đặt câu hỏi về thẩm quyền hành pháp trong trường hợp này. Ngay cả khi một bộ trưởng sử dụng quyền quyết định đặc biệt để phê chuẩn quốc tịch, liệu quyết định đó có phù hợp và đúng đắn hay không vẫn cần được xem xét. Theo Nik Erman, vấn đề tiềm ẩn yếu tố hình sự liên quan đến hành vi làm giả tài liệu.

Trước đó, FIFA đã kết luận FAM cùng 7 cầu thủ được cho là có gốc gác Malaysia vi phạm Điều 22 Bộ quy tắc kỷ luật FIFA, điều khoản liên quan trực tiếp đến hành vi làm giả giấy tờ. Kết quả điều tra cho thấy FAM bị cáo buộc nộp các tài liệu bị cho là không xác thực, nhằm chứng minh tư cách thi đấu hợp lệ cho cầu thủ nhập tịch.

Hệ quả là FIFA áp dụng án phạt nặng 350.000 franc Thụy Sĩ (hơn 11 tỷ đồng) với FAM. Mỗi cầu thủ liên quan bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (hơn 60 triệu đồng) và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng. 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Manchuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel, đã được CAS cho phép trở lại thi đấu đến khi có phán quyết của Tòa.

Đại diện FAM và FIFA sẽ hầu tòa ở Thụy Sĩ ngày 26/2. Phán quyết dự kiến sẽ được đưa ra không lâu sau đó.

Tác giả: Hoàng An (theo Sinar Harian)

Nguồn tin: vnexpress.net