6 “thủ phạm” âm thầm giết chết ham muốn tình dục trong hôn nhân

Trong hành trình hôn nhân, không ít cặp đôi rơi vào tình trạng “đồng sàng dị mộng” khi ngọn lửa tình dục dần lụi tàn. Nhiều người lo lắng, hoang mang, thậm chí nghi ngờ tình cảm của đối phương. Tuy nhiên, tình dục không chỉ đơn thuần là nhu cầu sinh lý; nó là tấm gương phản chiếu sức khỏe thể chất, tâm lý và cách chúng ta vận hành cuộc sống chung.

Dưới đây là 6 nguyên nhân phổ biến nhất khiến ham muốn “đóng băng” trong hôn nhân và cách để bạn cùng người bạn đời tháo gỡ.

Sự quá tải của áp lực cuộc sống

Trong xã hội hiện đại, áp lực từ công việc, tài chính và việc chăm sóc con cái khiến nhiều người kiệt sức. Khi bộ não luôn trong tình trạng “báo động đỏ” vì deadline hoặc hóa đơn, cơ thể sẽ ưu tiên chế độ sinh tồn thay vì ham muốn tình dục. Sự mệt mỏi tích tụ khiến chuyện chăn gối trở thành một “gánh nặng” thay vì là nơi để kết nối.

Mất kết nối cảm xúc

Tình dục trong hôn nhân gắn liền với sự tin tưởng và cảm giác được thấu hiểu. Khi giữa hai vợ chồng tồn tại những mâu thuẫn chưa được giải quyết, sự thờ ơ hoặc thiếu chia sẻ, sợi dây liên kết cảm xúc sẽ bị đứt đoạn. Nếu không cảm thấy được kết nối ở tâm hồn, rất khó để tìm thấy sự hòa hợp về thể xác. Nhiều người, đặc biệt là phụ nữ, không thể “thăng hoa” nếu họ vẫn còn cảm thấy cô đơn trong chính ngôi nhà của mình.

Tình dục trong hôn nhân gắn liền với sự tin tưởng và cảm giác được thấu hiểu. (Ảnh minh họa)

Thay đổi nội tiết tố

Chúng ta thường quên rằng cơ thể con người là một bộ máy sinh học. Sự sụt giảm hormone (testosterone ở nam giới và estrogen ở phụ nữ) theo thời gian, sau sinh nở hoặc trong giai đoạn tiền mãn kinh là nguyên nhân vật lý không thể phủ nhận. Những thay đổi này có thể làm giảm đáng kể ham muốn và khả năng phản ứng của cơ thể, gây ra sự tự ti và ngại ngùng cho người trong cuộc.

Thói quen “lối mòn” tình dục đơn điệu

Khi tình dục trở thành một lịch trình lặp lại, thiếu đi sự mới mẻ, nó dễ dàng trở thành thói quen nhàm chán. Sự thiếu đầu tư về cảm xúc, không gian và sự sáng tạo trong đời sống phòng the khiến đối phương cảm thấy chuyện “yêu” chỉ là một thủ tục bắt buộc. Khi sự tò mò và hứng khởi biến mất, ham muốn cũng theo đó mà suy giảm.

Vấn đề sức khỏe và tác dụng phụ của thuốc

Đừng xem thường các vấn đề sức khỏe âm thầm như cao huyết áp, tiểu đường, béo phì hay các rối loạn giấc ngủ. Thêm vào đó, việc sử dụng các loại thuốc điều trị (thuốc chống trầm cảm, thuốc huyết áp…) thường có tác dụng phụ làm suy giảm hormone hoặc ảnh hưởng trực tiếp đến chức năng sinh lý. Nếu bạn thấy ham muốn sụt giảm đột ngột, hãy xem xét lại danh sách các loại thuốc mình đang sử dụng.

Sự thiếu tự tin vào hình thể

Sau nhiều năm chung sống, sự thay đổi về vóc dáng, những vết rạn da hay sự lão hóa khiến nhiều người cảm thấy tự ti. Khi không còn cảm thấy mình hấp dẫn, họ có xu hướng né tránh sự đụng chạm và ánh nhìn của người bạn đời. Sự tự ti này tạo ra một rào cản tâm lý vô hình, khiến họ khép mình lại thay vì tự tin tận hưởng những giây phút nồng nàn.

Đánh thức ngọn lửa từ sự thấu hiểu

Ham muốn tình dục trong hôn nhân không phải là một đường thẳng đi lên mãi mãi, mà là một đồ thị có những lúc trầm – bổng. Hiểu rõ nguyên nhân không phải để đổ lỗi cho nhau, mà để chúng ta nhìn nhận lại cách mình đang chăm sóc mối quan hệ.

Thay vì im lặng, hãy bắt đầu bằng một cuộc trò chuyện cởi mở, không phán xét. Đôi khi, chỉ cần một buổi tối hẹn hò tách biệt khỏi con cái, một cái nắm tay thật chặt khi đi dạo, hay đơn giản là sự lắng nghe chân thành về những áp lực mà đối phương đang mang, cũng đủ để tạo nên những chuyển biến tích cực. Tình dục là sự thăng hoa của tình yêu, và để nuôi dưỡng nó, hãy bắt đầu bằng việc nuôi dưỡng sự thấu hiểu mỗi ngày.

Tác giả: Thanh Thủy

Nguồn tin: giadinhonline.vn