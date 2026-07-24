Ngày chồng tôi đổi mật khẩu điện thoại, người hoảng nhất lại là mẹ chồng

Mọi chuyện bắt đầu khi chiếc điện thoại của anh hiện thông báo nhập sai mật khẩu. Trước đó nhiều năm, tôi và chồng đều biết mật khẩu của nhau. Chúng tôi hiếm khi kiểm tra điện thoại đối phương nhưng vẫn giữ sự tin tưởng ấy. Thế nên khi thấy anh lặng lẽ đổi mật khẩu mà không nói gì, trong lòng tôi không tránh khỏi suy nghĩ linh tinh.

Tôi chưa kịp hỏi thì người phản ứng mạnh nhất lại là mẹ chồng.

Hôm ấy bà sang chơi, cầm điện thoại của con trai lên như mọi khi để gọi cho một người quen. Mở máy không được, bà hỏi ngay: "Sao con đổi mật khẩu?". Chồng tôi chỉ cười, bảo đổi cho an toàn vì dạo này hay dùng ứng dụng ngân hàng. Không hiểu sao, sắc mặt mẹ chồng bỗng thay đổi hẳn. Bà ngồi yên cả buổi, nói chuyện cũng ít hơn thường ngày.

Tối hôm đó, bà gọi riêng cho tôi, hỏi rất vòng vo xem gần đây vợ chồng tôi có giận nhau không, có chuyện gì xảy ra không. Tôi càng nghe càng khó hiểu.

Hai hôm sau, chính chồng là người kể cho tôi biết. Anh nói từ nhiều năm nay, mẹ vẫn biết mật khẩu điện thoại của anh. Mỗi lần sang nhà hoặc lúc anh đi tắm, bà thường mở điện thoại xem tin nhắn, lịch làm việc, tài khoản ngân hàng, thậm chí đọc cả những cuộc trò chuyện giữa hai vợ chồng. Ban đầu anh biết nhưng bỏ qua vì nghĩ mẹ chỉ lo cho con. Thế nhưng càng ngày bà càng can thiệp nhiều hơn.

Có lần hai vợ chồng chỉ nhắn tin giận dỗi chuyện rất nhỏ, chưa đầy một tiếng sau mẹ đã gọi điện trách tôi không biết nhường chồng. Có lần tôi vừa than mệt vì phải làm hết việc nhà, tối đến mẹ đã bóng gió rằng phụ nữ lấy chồng thì phải biết vun vén. Anh để ý rất nhiều lần mới nhận ra những điều chỉ có trong tin nhắn riêng của hai vợ chồng lại xuất hiện trong lời nói của mẹ.

Điều khiến anh quyết định đổi mật khẩu là lần gần nhất. Tôi và anh đang bàn chuyện vay tiền để đổi sang căn hộ rộng hơn. Hai vợ chồng còn chưa thống nhất thì mẹ đã gọi điện phản đối, nói không nên bán căn nhà hiện tại. Anh giật mình vì chuyện ấy chúng tôi chưa hề kể với bất kỳ ai.

Hôm đó anh mới hiểu mẹ vẫn âm thầm đọc điện thoại của mình.

Ảnh minh họa

Anh không trách mẹ, chỉ đổi mật khẩu rồi nói rằng từ nay có việc gì mẹ cứ hỏi trực tiếp. Thế nhưng mẹ lại nghĩ con trai thay đổi vì có bí mật, hoặc vì tôi xúi giục.

Một tuần sau, bà chủ động sang nhà, ngồi rất lâu rồi mới nói rằng bà biết mình đã sai. Bà chỉ lo con trai hiền, sợ bị lừa, sợ vợ chồng cãi nhau mà giấu gia đình nên mới hình thành thói quen xem điện thoại. Ban đầu chỉ định xem vài lần, sau lại thành việc bà cho rằng mình có quyền làm.

Tôi nhìn mẹ chồng lúc ấy mới thấy bà không hề có ác ý, chỉ là quá thương con theo cách khiến con ngột ngạt. Còn chồng tôi cũng không đổi mật khẩu để giấu vợ, càng không phải để che giấu điều gì. Anh chỉ muốn cuộc hôn nhân của mình có một khoảng riêng, nơi hai vợ chồng được tự giải quyết mọi chuyện mà không có người thứ ba bước vào.

Đến bây giờ, mật khẩu điện thoại của chồng tôi vẫn chỉ có hai vợ chồng biết. Mẹ chồng cũng không bao giờ hỏi nữa. Sau chuyện ấy, tôi mới hiểu rằng ranh giới trong gia đình đôi khi không nằm ở cánh cửa hay khoảng cách sống chung, mà nằm ở việc mỗi người biết dừng đúng lúc trước cuộc sống riêng của người khác.

Tác giả: Vỹ Đình

Nguồn tin: phunumoi.net.vn