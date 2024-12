6 sai lầm khi mặc quần short chị em cần tránh nếu không muốn vừa dìm dáng vừa kém sang

1. Quần short trở nên rộng vào cuối ngày

Quần short vừa vặn vào buổi sáng, nhưng đến cuối ngày, chúng lại trở nên rộng hơn. Có thể khắc phục vấn đề này bằng cách giặt và sấy sau mỗi lần mặc để chúng co lại.

Mẹo: Hãy mua quần short có độ co giãn. Chất liệu co giãn sẽ giữ được hình dạng tốt hơn nhiều so với chất liệu không co giãn. Tất nhiên, quần short có hoặc không có độ co giãn vẫn có thể hở ở phía sau, vì vậy đây không phải lúc nào cũng là giải pháp đảm bảo quần short của bạn vừa vặn hoàn hảo, nhưng độ co giãn thường sẽ giúp ích.

2. Quần short lộ vùng nhạy cảm

Không có cảm giác nào tệ hơn khi mặc quần short vừa vặn với phần eo rồi nhận ra lộ phần mông phía sau. Việc liên tục kéo quần xuống sau mỗi phút để khắc phục vấn đề này không cũng không phải là cách tốt nhất. Nhưng nếu bạn thích một chiếc quần short táo bạo, thì điều đó cũng hoàn toàn ổn.

Mẹo: Chọn kiểu dáng dài hơn hoặc tăng một cỡ và hoặc đầu tư hơn vào việc mặc quần short may đo theo size cơ thể thay vì may sẵn.

3. Bị trầy xước ở đùi

Khi quần short liên tục cọ sát vào đùi khi bạn đi bộ, có thể gây ra tình trạng đỏ và khó chịu nghiêm trọng. Điều này có thể xảy ra với bất kỳ trang phục hở chân nào, nhưng đặc biệt phổ biến khi mặc quần short.

Mẹo: Mặc quần short dài hơn hoặc mua một số sản phẩm giúp giảm ma sát và ngăn ngừa hoặc giảm thiểu kích ứng, như kiểu quần cotton mềm hơn hoặc kiểu quần lụa.

4. Quần liên tục dịch chuyển lên phía trên

Điều này có thể xảy ra với bất kỳ loại quần short nào nếu bạn đang chuyển từ đứng sang ngồi, nhưng một số loại có thể bị tụt lên khủng khiếp ngay cả khi bạn chỉ đang đi bộ xung quanh. Điều này cũng có thể gây ra sự khó chịu không cần thiết khi bạn liên tục phải kéo chúng xuống.

Mẹo: Chọn kiểu dáng rộng rãi, thoải mái hơn hoặc chọn kiểu có thắt lưng hoặc dây buộc sẽ giúp an toàn hơn ở phần eo của bạn và ít có khả năng bị xê dịch hơn.

5. Phần cạp quần bó vào hai bên hông

Không ai thích quần quá chật ở giữa. Nếu chúng bó chặt vào eo, sẽ rất khó chịu.

Mẹo: Hãy thử mặc quần short cạp cao. Chọn quần short cạp cao để có vóc dáng thon thả hơn, có độ co giãn tạo cảm giác vừa vặn, thoải mái.

6. Quần bị nhăn khủng khiếp

Quần short vẫn ổn khi vừa mới giặt xong và khi bạn đứng, nhưng ngay khi bạn ngồi xuống, mặt trước của quần sẽ nhăn nhúm. Một số loại quần thường bị nhăn khủng khiếp là các chất liệu như cotton, vải lanh và rayon.

Mẹo: Thật không may, nếp nhăn là điều không thể tránh khỏi, nhưng chúng sẽ ít đáng chú ý hơn nếu bạn mặc những loại vải dày hơn, có họa tiết như ren hoặc vải denim. Các họa tiết cũng giúp che đi nếp nhăn.

7. Lộ đường viền đồ nội y

Những trang phục body ôm sát, đặc biệt là quần short ngắn sẽ giúp khoe trọn đường cong cơ thể nhưng nhưng đây cũng chính là một trong những trang phục dễ làm lộ đường viền đồ nội y nhất.

Mẹo: Chọn nội y màu trung tính, cắt laser phù hợp với tông màu da của bạn sẽ giúp hạn chế những đường hằn rõ rệt dưới các lớp quần áo.

Tác giả: Lan Chi

Nguồn tin: phunusuckhoe.giadinhonline.vn