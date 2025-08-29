6 món đồ tuyệt đối không nên để ở ban công, kẻo rước họa vào nhà

Kệ giày

Đối với nhiều gia đình, ban công thường là nơi có ánh sáng và thông gió tốt nhất trong nhà. Do đó, nhiều người đặt một chiếc kệ giày ngay ở đây để phơi giày đã giặt, giúp giày khô nhanh hơn.

Thực tế, những đôi giày không sạch sẽ chúng ta mang hàng ngày bám bùn đất hoặc có mùi khó chịu. Đây được xem là một trong những thứ không nên xuất hiện ở ban công.

Bạn có thể hiểu rằng, nếu đặt giày trên ban công, một khi gió thổi vào nhà có thể mang theo cả mùi hôi và vi khuẩn vào nhà. Điều này sẽ làm ảnh hưởng tới chất lượng không khí trong nhà.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Theo chuyên gia phong thủy, giày dép đã qua sử dụng đều hấp thụ những nguồn năng lượng xấu ở bên ngoài, nếu bày ở ban công sẽ làm ô nhiễm không khí ban công khiến nơi đây trở nên hỗn loạn.

Ban công cũng là nơi đón năng lượng vào nhà, nếu đặt thứ không sạch sẽ như giày ở đây thì có thể ảnh hưởng tới tài lộc của ngôi nhà. Vậy nên, kệ giày là thứ không nên xuất hiện ở ban công.

Dụng cụ nhà bếp

Trong bối cảnh giá nhà đất tăng cao như hiện nay, diện tích nhà ở ít đi nên một số người đã xây bếp trên ban công để tiết kiệm diện tích.

Tuy nhiên, bếp là tượng trưng cho tài khố của gia đình. Nếu ban công đặt bếp nấu, đồng nghĩa với việc tiền bạc của gia đình bạn đang bị bại lộ.

Việc đặt dụng cụ nhà bếp và bố trí không gian bếp trên ban công không chỉ phá vỡ sự hài hòa và cân bằng phong thủy mà còn có thể dẫn đến những hậu quả tiêu cực về tài chính và sự phát triển của gia đình. Nhà bếp, nơi tượng trưng cho tài vận, cần được giữ kín đáo và tránh sự dòm ngó từ bên ngoài. Khi đặt bếp ở ban công, tài vận dễ bị thất thoát là điều khó tránh khỏi.

Cây xanh bị héo

Trồng hoa và cây xanh trên ban công là cách nhiều gia đình lựa chọn để làm đẹp cho ngôi nhà. Tuy nhiên, việc chăm sóc cây cần được thực hiện thường xuyên và đúng cách. Khi cây bị héo úa, cần phải xử lý kịp thời, nếu không thể cứu chữa thì nên loại bỏ và thay thế bằng cây mới.

Ảnh minh họa. (Nguồn ảnh: Internet)

Cây cối chết không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn tạo ra năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến vận khí của gia chủ. Bên cạnh đó, cây xanh trên ban công không nên quá lớn hoặc quá rậm rạp, vì chúng có thể cản trở ánh sáng tự nhiên vào nhà và ảnh hưởng đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Tủ lạnh

Tủ lạnh là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, giúp bảo quản thực phẩm một cách thuận tiện. Thông thường, chúng ta đặt tủ lạnh trong phòng ăn hoặc bếp để dễ dàng lấy đồ ăn khi nấu nướng.

Tuy nhiên, với những gia đình có diện tích bếp nhỏ hẹp, nhiều người chọn đặt tủ lạnh ở ban công. Tuy nhiên, đây không phải là vị trí lý tưởng vì ban công thường xuyên chịu tác động của nắng, gió và các yếu tố thời tiết khác. Việc đặt tủ lạnh ở ban công lâu ngày sẽ làm giảm tuổi thọ của thiết bị.

Theo phong thủy, tủ lạnh tượng trưng cho kho bạc của gia đình. Kho bạc thì nên được cất giữ kín đáo chứ không nên phô bày ra ngoài. Đặt tủ lạnh ở ban công được xem là để lộ kho bạc, khiến may mắn và tài lộc dễ bị thất thoát.

Gương

Nhiều người cho rằng ban công được chiếu sáng tốt, nên bày gương ra ban công để soi khiến họ nhìn rõ ràng hơn. Nhưng người xưa khuyên rằng không nên để gương xuất hiện ngoài ban công. Bởi gương thuộc vật "khử tà khí", thông qua hiệu ứng phản chiếu, những điều xui xẻo và tà khí sẽ bị quay ngược trở lại nhà. Vì vậy những điều may mắn và của cải sẽ không được giữ lại.

Ngoài ra, gương sẽ phản chiếu toàn bộ khí tốt đi vào ban công, xua đuổi tài lộc và may mắn, khi đó linh khí của ngôi nhà sẽ ngày càng tệ hơn, gia đình gặp nhiều rắc rối.

Gương là vật dụng thiết yếu nhưng nó cũng là một loại mặt hàng khá nhạy cảm trong tâm linh. Ban công lại là nơi giao thoa những năng lượng trong nhà với bên ngoài. Vì vậy, để tốt cho gia đình, gương không nên xuất hiện ở ban công.

Không đặt bàn thờ ngoài ban công

Nhiều người có tín ngưỡng riêng của mình. Họ thích đặt các vị thần trong nhà của mình để thờ cúng, chiêm ngưỡng hàng ngày. Do nhà chật và có thể theo sở thích, một số người đặt bàn thờ ngoài ban công, nhưng nơi này rất không phù hợp.

Bởi vì ban công sẽ hứng chịu mưa gió, đặt bàn thờ hay tượng các vị thần ở đây rất dễ bị hư hỏng, sẽ tỏ sự bất kính đối với các vị thần phật. Nếu ban công còn là nơi phơi đồ lớn bé thì điều này cũng rất khó coi.

Như vậy, người xưa cho rằng, đặt các vị thần, bàn thờ ngoài ban công, bạn không cầu được may mắn, phúc lộc mà có khi còn rước họa vào thân.

Tác giả: Lan Anh (tổng hợp)



Nguồn tin: kinhtedothi.vn