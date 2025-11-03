6 loài hoa không sợ lạnh, 'vứt xó' vẫn nở hoa

Hoa cúc

Hoa cúc là loài hoa quen thuộc, thường nở rộ vào cuối thu và kéo dài đến mùa đông. Dù gió lạnh thổi qua, những cánh hoa nhỏ nhắn vẫn giữ được màu sắc tươi tắn và rực rỡ.

Ảnh minh họa

Hoa mẫu đơn

Hoa mẫu đơn được mệnh danh là "vua của các loại hoa". Loài hoa này nhiều màu sắc rực rỡ, cánh hoa xếp lớp dày dặn, dáng vẻ quý phái.

Hoa thường nở vào mùa xuân, có sức sống mãnh liệt, gần như không cần chăm sóc. Ngay cả trong mùa đông giá rét, mẫu đơn vẫn có khả năng chống lạnh.

Hoa dâm bụt

Không chỉ chịu nóng, dâm bụt còn có khả năng chịu lạnh. Ở miền Bắc, vào mùa đông, cây dâm bụt có thể rụng hết lá, trơ cành khô, nhưng sang mùa xuân năm sau lại đâm chồi, nở hoa rực rỡ.

Ảnh minh họa

Hoa thược dược

Thược dược không chỉ nở đẹp mà còn có khả năng chịu lạnh tốt. Loài hoa này bắt đầu khoe sắc từ cuối thu đến tận đầu xuân. Mỗi bông hoa với nhiều lớp cánh mềm mại, rực rỡ đủ sắc hồng, đỏ, vàng, cam... làm bừng sáng cả khu vườn trong những ngày đông ảm đạm.

Hoa hồng

Hoa hồng có khả năng chịu lạnh tốt, ngay cả ở miền Bắc cũng có thể trồng ngoài trời qua mùa đông. Cành càng to và khỏe, khả năng chống rét càng cao.

Do vậy, trước khi vào đông, chỉ cần tỉa bớt cành yếu, vừa giúp cây tiết kiệm dinh dưỡng, vừa tăng sức đề kháng. Mùa xuân năm sau, cây đâm chồi, nở hoa trở lại.

Ảnh minh họa

Hoa trạng nguyên

Hoa trạng nguyên đặc trưng cho mùa Giáng sinh và năm mới. Khi thời tiết se lạnh, lá bắc của cây chuyển sang màu đỏ tươi, tượng trưng cho niềm vui, may mắn và thành công.

Dù nhiệt độ giảm sâu, trạng nguyên vẫn sinh trưởng tốt, trở thành điểm nhấn rực rỡ cho không gian mùa đông.

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn