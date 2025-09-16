6 hành động dại dột phụ nữ thường mắc phải trong tình yêu

Không ít phụ nữ quan tâm quá mức đến quá khứ tình cảm của nửa kia, luôn cố gắng đào bới đến cùng, không đạt được mục đích thì không bỏ qua. (Ảnh: ITN)

Shakespeare từng nói “Phụ nữ đang yêu thường… ngốc nghếch”, họ sẵn sàng từ bỏ cuộc sống cũ, từ bỏ sở thích ban đầu, thậm chí không ngần ngại xung đột với cha mẹ vì người đàn ông mình yêu...

Những hành động này tuy ngốc nghếch nhưng cũng rất cảm động, khiến chúng ta luôn tin vào vẻ đẹp và sức mạnh của tình yêu.

Tất nhiên, ngoài những điều này, trong tình yêu, phụ nữ cũng dễ phạm phải một số hành động đáng trách khiến đàn ông đặc biệt chán ghét. Nếu không tự nhận thức sớm, họ chỉ khiến đàn ông ngày càng xa mình.

Tìm hiểu kỹ lưỡng chuyện cũ của anh ấy

Trong tình yêu, có không ít phụ nữ quan tâm quá mức đến quá khứ tình cảm của nửa kia, luôn cố gắng đào bới đến cùng, không đạt được mục đích thì không bỏ qua.

Nhưng sau mỗi lần thỏa mãn tò mò, họ lại không thể chấp nhận, trong lòng cảm thấy bất mãn và sau đó trút mọi áp lực lên đàn ông, điều này khiến đàn ông cảm thấy bối rối và thêm phần khó chịu, ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai.

Hành động ngốc nghếch này, phụ nữ thông minh chưa bao giờ thực hiện, vì họ hiểu cảm nhận của đối phương, họ biết thông cảm và bao dung.

Không giữ thể diện cho anh ấy

Đối với đàn ông, làm xấu thể diện của họ không khác nào… lột sạch trang phục trên người họ, khiến họ không biết giấu mặt vào đâu.

Thế nhưng, có không ít phụ nữ, hoàn toàn không quan tâm đến địa vị và tình huống, họ lớn tiếng quát mắng đàn ông, bất kể đang ở siêu thị, ở ga tàu hay ở công ty, khiến đàn ông cảm thấy mất thể diện, xung đột tình cảm ngày càng gia tăng, thậm chí đứng trước khả năng chia tay.

Đòi chia tay, dùng nước mắt để… dọa anh ấy

Phụ nữ giao tiếp với bạn bè khác giới nhất định phải chú ý đến quy tắc. (Ảnh: ITN)

Phụ nữ có thể khóc, có thể náo loạn, nhưng phải biết điểm dừng, càng không nên dùng “chia tay” để đe dọa. Bạn cần phải rõ ràng, mỗi lần bạn nhắc đến chia tay, là đang làm tổn hại đến tình cảm của hai người.

Thời gian lâu dần, số lần nhiều lên, thì sức nặng của lời chia tay sẽ ngày càng nhẹ, cho đến khi biến mất hoàn toàn. Chiêu chia tay này không phải lúc nào cũng hiệu quả, một khi thực sự chia tay, có muốn khóc cũng không kịp.

Không chú ý quy tắc giao tiếp với bạn bè khác giới

Trong mắt đàn ông, những người khác giới bên cạnh bạn gái của mình hầu hết đều là kẻ thù tiềm ẩn, đặc biệt là những người bạn thân thiết mà họ thường gọi là bạn tri kỷ. Ngày nay, nhiều phụ nữ, trước và sau khi kết hôn, không biết cách xử lý quy tắc giao tiếp với bạn bè khác giới, dẫn đến việc tổn hại tình cảm vợ chồng.

Do đó, khi phụ nữ giao tiếp với bạn bè khác giới, nhất định phải chú ý đến quy tắc, cần hiểu rằng một số chủ đề nhạy cảm giữa hai giới nên tránh, một số tiếp xúc cơ thể không cần thiết cần phải học cách từ chối.

Thường xuyên chê bai anh ấy

Hiện nay có nhiều phụ nữ là con một trong gia đình, điều kiện gia đình khá giả, hình thành thói quen kiêu ngạo và tự mãn, chê bai bạn trai của mình, coi thường bạn bè và người thân xung quanh anh ấy, thậm chí có thể nghiêm trọng hơn nữa là phân biệt đối xử với cha mẹ của anh ấy, gây ra sự phiền phức và áp lực cho đàn ông. Hành động dại dột này sớm muộn sẽ khiến tình cảm của hai người tan vỡ.

Giữ tâm lý may rủi khi có quan hệ ngoài luồng

Đây là một hành động dại dột nhất, lúc đầu phụ nữ thường ôm giữ tâm lý may rủi, nghĩ rằng chỉ là vui chơi, cẩn thận một chút không để bị phát hiện thì sẽ không sao.

Các chuyên gia tâm lý khuyên những người phụ nữ này rằng: có thể bạn sẽ tạm thời thành công, nhưng sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, hậu quả của mối quan hệ ngoài luồng không hề nhỏ như bạn tưởng tượng.

Trong tình yêu, không ít phụ nữ đã phạm phải sáu hành động dại dột kể trên, ngay cả mắc phải một hoặc hai trong số đó cũng cần phải sửa đổi kịp thời. Hãy đặt mình vào vị trí của người khác mà suy nghĩ, nếu không, dù tình yêu có đẹp đến đâu cũng sẽ nhanh chóng tan vỡ.

