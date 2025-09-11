Việt Nam có 3 loại quả được ví như "thần dược" trẻ hoá, đẹp da, phụ nữ thường xuyên ăn collagen tăng sinh thấy rõ

Dâu tây

Quả mọng như dâu tây cũng giàu vitamin C và các chất chống oxy hoá, giúp bảo vệ làn da khỏi tổn thương do stress oxy hoá, gốc tự do, tăng sinh collagen hiệu quả, làm chậm quá trình lão hoá. Một đánh giá của Clinics in Dermatology năm 2021 đã kết luận rằng việc tiêu thụ nhiều loại thực phẩm chứa vitamin C có thể làm giảm tổn thương da do ánh nắng mặt trời. Vitamin C còn ức chế sản xuất melanin, nguyên nhân có thể dẫn đến các đốm đen và làn da không đều màu.

Kết hợp các loại quả mọng vào chế độ ăn uống có thể làm giảm các dấu hiệu lão hoá như nếp nhăn, đốm đồi mồi, giúp làn da trẻ trung và rạng rỡ hơn. Dâu tây chứa hàm lượng nước cao, các axit béo thiết yếu giúp cấp nước và giữ ẩm cho da. Quả mọng như dâu tây cũng được biết đến với tác dụng chống viêm, có thể làm dịu da bị kích ứng và giảm mẩn đỏ.

Dâu tây còn nguồn cung cấp kali dồi dào, cải thiện chức năng tim mạch, giảm nguy cơ tăng huyết áp và đột quỵ. Nhiều nghiên cứu đã chứng minh thường xuyên ăn các loại quả mọng như dâu tây sẽ giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư, hỗ trợ ổn định đường huyết, duy trì sức khoẻ tiêu hoá…

Cam

Trong một quả cam trung bình có chứa 70mg vitamin C, 3g chất xơ, một số khoáng chất khác như kali, canxi… Vitamin C đóng vai trò chính trong quá trình sản xuất pro-collagen, tiền chất của collagen trong cơ thể. Cam là loại quả giàu vitamin C bậc nhất, có thể hỗ trợ cho quá trình tổng hợp collagen, từ đó giúp làn da mịn màng, thúc đẩy nhanh quá trình làm lành các vết thương.

Bên cạnh đó, vitamin C giúp làn da đều màu hơn nhờ làm sáng các đốm đen, giảm viêm trong khi các chất chống oxy hoá trong loại quả này còn giúp kiểm soát các dấu hiệu lão hóa như tăng sắc tố, nếp nhăn và vết chân chim.

Không chỉ tốt cho làn da, cam còn tốt cho thận nhờ hàm lượng citrate giúp làm chậm tiến trình hình thành sỏi thận, cải thiện sức khoẻ của mắt, tăng cường hệ miễn dịch và sức khỏe não bộ, tốt cho tim mạch.

Ổi

Bên cạnh hàm lượng vitamin C dồi dào, ổi còn chứa một lượng kẽm nhỏ có thể hỗ trợ cơ thể sản sinh collagen. Vitamin C trong loại quả này hoạt động như một chất làm sáng tự nhiên, giảm sự xuất hiện của các đốm đen và nếp nhăn. Theo một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Quốc tế về Y học thực vật và Liệu pháp thực vật năm 2018, ổi có khả năng ngăn ngừa lão hoá da, giúp làn da luôn tươi trẻ.

Đặc tính kháng khuẩn cũng như chống viêm của ổi góp phần chống lại mụn trứng cá và làm giảm mẩn đỏ, sưng tấy và kích ứng. Ổi có hàm lượng đáng kể các chất chống oxy hóa và bảo vệ da như flavonoid và tanin, giảm tác hại của tia cực tím, ngăn da không bị xỉn màu do các gốc tự do.

Ổi giàu chất xơ, có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết và tốt cho sức khoẻ tiêu hoá, giúp nhu động ruột khỏe mạnh. Magie, vitamin B3, B6 trong ổi còn tốt cho não, chống lại căng thẳng thần kinh. Lá ổi cũng được tận dụng vào nhiều bài thuốc Đông Y có lợi cho sức khỏe.

