550 nhà hàng Nhật dùng 1 loại cá sông Việt Nam thay thế lươn nướng xa xỉ, tạo kỷ lục 34 triệu đô la

Không phải những loại hải sản đắt đỏ, một loài cá nước ngọt cực kỳ quen thuộc của Việt Nam đang tạo nên cơn sốt trên bàn ăn của quốc gia khắt khe bậc nhất thế giới. Từ các hệ thống siêu thị khổng lồ cho đến chuỗi nhà hàng nổi tiếng, cá basa nước ta đang dần thay thế nhiều nguyên liệu truyền thống của Nhật Bản.

Cuộc đổ bộ ngoạn mục vào các chuỗi nhà hàng và siêu thị lớn

Trong thời gian gần đây, hình ảnh phi lê cá basa Việt Nam đã trở nên vô cùng quen thuộc với người tiêu dùng xứ sở hoa anh đào. Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Nhật Bản, một cột mốc đáng tự hào vừa được thiết lập khi Kura Sushi, chuỗi nhà hàng băng chuyền với hơn 550 chi nhánh, đã chính thức đưa cá basa vào thực đơn cố định từ cuối năm 2024. Với mức giá cực kỳ phải chăng chỉ khoảng 115 yên một đĩa, món ăn này lập tức thu hút đông đảo thực khách, đặc biệt là các gia đình muốn tiết kiệm chi phí nhưng vẫn đảm bảo bữa ăn ngon miệng.

Cá basa đang càn quét các hệ thống bán lẻ quy mô lớn như Costco hay Aeon

Không dừng lại ở mảng nhà hàng, ghi nhận từ Thông tấn xã Việt Nam cũng cho thấy cá basa đang càn quét các hệ thống bán lẻ quy mô lớn như Costco hay Aeon. Đáng chú ý, mặt hàng này còn vinh dự lọt vào danh sách Top Valu, bộ tiêu chuẩn đánh giá hàng hóa khắt khe hàng đầu của hệ thống Aeon. Thậm chí, truyền thông Nhật Bản còn đưa tin về xu hướng người dân nước này sử dụng cá basa Việt Nam tẩm ướp gia vị thay thế cho lươn nướng đắt đỏ trong những ngày hè oi bức.

Giải mã sức hút đánh bật hải sản truyền thống

Sự trỗi dậy của cá basa tại thị trường Nhật Bản bắt nguồn từ chính chất lượng vượt trội của sản phẩm. Các chuyên gia ẩm thực đánh giá loại cá da trơn này có thớ thịt trắng, hương vị thanh nhẹ, độ mềm mịn hoàn hảo và đặc biệt là không bị tanh. Những đặc tính này vô tình đáp ứng trúng phóc khẩu vị tinh tế và thói quen ăn uống của người Nhật, giúp cá basa dễ dàng được biến tấu thành nhiều phong cách ẩm thực khác nhau.

Cá basa có thể biến tấu thành nhiều món ăn khác nhau

Bên cạnh đó, yếu tố kinh tế và nguồn cung chính là đòn bẩy quan trọng nhất. Khi sản lượng đánh bắt tự nhiên của các loại cá thịt trắng truyền thống tại Nhật Bản như cá tuyết đang suy giảm do quy định siết chặt hạn ngạch, cá basa nổi lên như một giải pháp thay thế hoàn hảo. Nguồn cung ứng dồi dào, ổn định từ nước ta kết hợp cùng chi phí chăn nuôi tối ưu đã giúp các doanh nghiệp thực phẩm Nhật Bản giải quyết triệt để bài toán nguyên liệu.

Biểu tượng tự hào mang về doanh thu khổng lồ

Những con số thống kê chính thức đã vẽ nên một bức tranh vô cùng tươi sáng cho ngành thủy sản nước nhà. Dữ liệu từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam chỉ ra rằng, nếu như năm 2012 khối lượng nhập khẩu phi lê cá đông lạnh vào Nhật Bản chỉ đạt hơn 600 tấn, thì đến năm 2024 con số này đã vọt lên mức kỷ lục hơn 10 ngàn tấn.

Chỉ tính riêng trong giai đoạn 9 tháng đầu năm 2025, kim ngạch xuất khẩu mặt hàng này sang thị trường Nhật Bản đã chạm mốc 34 triệu đô la Mỹ, tăng 14 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Sự đón nhận nồng nhiệt từ một thị trường bảo thủ và yêu cầu chất lượng cao như Nhật Bản chính là bảo chứng tuyệt vời nhất, khẳng định vị thế vững chắc của nông sản Việt Nam trên bản đồ thương mại quốc tế.

Tác giả: Khánh Vy

Nguồn tin: Phụ nữ Mới