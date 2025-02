5 trưởng phòng và 1 phó phòng Công an tỉnh Hải Dương nghỉ hưu trước tuổi

Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh Hải Dương tổ chức hội nghị mở rộng về việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy - Ảnh minh họa: Công an tỉnh Hải Dương

Chiều 7-2, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức lễ công bố, trao quyết định của giám đốc Công an tỉnh về việc nghỉ hưu trước hạn tuổi đối với 6 cán bộ trưởng, phó các phòng nghiệp vụ.

Theo Phòng tổ chức cán bộ Công an tỉnh Hải Dương, đến ngày 5-2, Phòng tổ chức cán bộ đã nhận được đơn đề nghị được nghỉ công tác trước hạn tuổi từ 12 - 31 tháng của 6 cán bộ lãnh đạo cấp phòng. Trong đó có 5 trưởng phòng nghiệp vụ và 1 phó Phòng tham mưu.

Cụ thể, đại tá Phạm Đức Điệp, bí thư chi bộ, trưởng Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; thượng tá Phạm Văn Lục, bí thư đảng bộ, trưởng Phòng hồ sơ nghiệp vụ; thượng tá Vũ Đức Khoa, bí thư Chi bộ, trưởng Phòng an ninh đối nội; thượng tá Vũ Hồng Phong, bí thư chi bộ, trưởng Phòng kỹ thuật hình sự; thượng tá Đỗ Mạnh Hưng, bí thư chi bộ, trưởng Phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; thượng tá Dương Ngọc Vĩnh, phó trưởng Phòng tham mưu.

Trong đơn, các cán bộ đã bày tỏ nhận thức rất rõ nhiệm vụ và trách nhiệm của đảng viên, người đứng đầu cấp ủy cơ sở trong việc gương mẫu, tiên phong nhằm tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ về tư tưởng cho toàn thể đảng viên, cán bộ trong lực lượng Công an tỉnh Hải Dương.

Các cán bộ cấp phòng đều bày tỏ nguyện vọng được nghỉ hưu trước hạn tuổi để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức cán bộ, góp phần triển khai hiệu quả việc sắp xếp tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo hướng “Tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”.

Sau khi nhận được đơn đề nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh Hải Dương đã xem xét, giải quyết đối với từng trường hợp theo đúng quy định.

Theo đại tá Bùi Quang Bình, giám đốc Công an tỉnh Hải Dương, các lãnh đạo cấp phòng xin nghỉ hưu trước tuổi đều là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, là lãnh đạo chỉ huy đã trải qua nhiều lĩnh vực công tác khác nhau, luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và nhân dân và có nhiều cống hiến, đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần vào thành tích chung của Công an tỉnh Hải Dương những năm qua.

Đại tá Bùi Quang Bình mong muốn các cán bộ nghỉ công tác tiếp tục giữ mối liên hệ với Công an tỉnh Hải Dương, quan tâm, theo dõi và có nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng lực lượng Công an tỉnh, đồng hành, giúp đỡ lực lượng công an cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ.

Tác giả: Tiến Nguyễn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ