5 bản hợp đồng ‘bom tấn’ của đội Công an Hà Nội đã chơi thế nào?

Đây cũng thể xem là bản hợp đồng bất ngờ của Công an Hà Nội bởi Hồ Tấn Tài được xem như một “biểu tượng” không thể đánh đổi của Bình Định. Cầu thủ quê ở đất Võ đã có một mùa giải cực hay khi đá chính 20 trận (1836 phút ra sân) và có 5 pha lập công ở những thời điểm quan trọng cho Bình Định. Đến lúc này, Hồ Tấn Tài đã chơi 15 trận cho Công an Hà Nội (1268 phút) và có 1 bàn thắng. Hồ Tấn Tài có sự ảnh hưởng khá lớn trong màu áo CLB Công an Hà Nội. Khả năng công thủ toàn diện luôn giúp anh trở thành sự lựa chọn hàng đầu. Thậm chí, ở những trận gần đây, hậu vệ người Bình Định lĩnh trọng trách đeo băng đội trưởng của Công an Hà Nội.

Hà Nội FC là đội giành chức vô địch V.League 2022. Đoàn Văn Hậu chơi 15/24 trận cho đội bóng Thủ đô (1285 phút ra sân) và đóng góp 2 bàn thắng. Ở đầu mùa giải năm nay, Đoàn Văn Hậu gây bất ngờ khi chuyển đến đầu quân cho CLB Công an Hà Nội. Bản hợp đồng cầu thủ người Thái Bình được đoán định cao kỷ lục và Văn Hậu cho thấy, anh xứng đáng với sự kỳ vọng của đội bóng mới. Tính cho đến vòng 5 của giai đoạn 2 V.League 2023, hậu vệ sinh năm 1999 này đã chơi 15/18 trận cho Công an Hà Nội. Dù chưa ghi bàn nhưng vai trò của Đoàn Văn Hậu trong cách chơi của đội bóng ngành công an là vô cùng quan trọng.

Từng được đồn đoán sẽ hạ cánh xuống Nam Định nhưng cuối cùng Vũ Văn Thanh lại đầu quân cho Công an Hà Nội. Trước khi khoác áo đội bóng mới, Văn Thanh đã có một mùa chơi khá tốt với 21 trận đá chính (1903 phút ra sân) và có 3 bàn cho HAGL. Sau 13/18 trận cho Công an Hà Nội, Văn Thanh cũng đã có 3 pha lập công. Tuy nhiên, sự thể hiện của Văn Thanh trong màu áo Công an Hà Nội chưa rõ nét. Nguyên do, một phần nào đó, anh chưa thích nghi với lối chơi và một phần, Văn Thanh không được chơi ở vị trí sở trường khi ở cánh phải còn có sự hiện diện của Hồ Tấn Tài.

22/24 trận đá chính (1882 phút ra sân) và đóng góp 7 bàn thắng, có thể nói Phan Văn Đức đã có một mùa giải thành công rực rỡ trong màu áo SLNA ở giải 2022. Sự xuất sắc của Văn Đức khiến Công an Hà Nội đã phải bỏ ra cả chục tỷ để chiêu mộ anh. Tiếc thay, Văn Đức chỉ mới đá chính 2 trận và chưa có bàn thắng nào cho đội bóng mới. Ở vòng sơ loại Cúp QG 2023 khi Công an Hà Nội gặp Khánh Hoà, Phan Văn Đức đã không may đứt dây chằng, phải lên bàn mổ và nghỉ hết mùa giải năm nay.

Tầm ảnh hưởng của Tô Văn Vũ trong màu áo của B.Bình Dương không còn phải bàn cãi. Dù chưa có duyên với ĐTQG nhưng cầu thủ người Thanh Hoá vẫn có những tố chất đặc biệt khi chuyển đến CLB Công an Hà Nội. Tiếc rằng, giai đoạn 1 mùa giải năm nay, tiền vệ sinh năm 1993 này đã chơi không thành công khi chỉ có 4 trận đánh chính (376 phút ra sân) cho Công an Hà Nội. Tới giai đoạn 2, Văn Vũ đã được cho Nam Định mượn. Với 6 trận đá chính và đóng góp 1 bàn thắng, tiền vệ này có vẻ như hợp vận với đội bóng thành Nam.

