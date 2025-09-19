4 thứ để trong nhà bếp dễ khiến tài lộc tiêu tan

Trong phong thủy, nhà bếp không chỉ là nơi nấu nướng mà còn được xem là “kho tài lộc” của gia đình. Bếp tượng trưng cho nguồn năng lượng nuôi dưỡng sức khỏe và sự thịnh vượng.

Tuy nhiên, nhiều gia chủ vô tình để một số vật dụng hoặc sắp xếp bếp không hợp lý, dẫn đến việc tài lộc khó tụ, thậm chí tiêu tan.

Dưới đây là những thứ nên tránh để trong nhà bếp nếu không muốn tài lộc sớm ra đi.

Đồ nhựa dùng một lần

Nhiều gia đình có thói quen giữ lại chai nhựa, hộp nhựa dùng một lần để tận dụng đựng đồ ăn. Tuy nhiên, đây là thói quen ảnh hưởng đến sức khỏe.

Thêm nữa, về mặt phong thủy, đồ nhựa cũ kỹ, đã xuống cấp tượng trưng cho sự trì trệ. Sử dụng chúng trong bếp chẳng khác nào để năng lượng xấu tích tụ, khiến dòng chảy tài lộc bị cản trở.

Thay vì tái sử dụng nhựa, nên ưu tiên hộp thủy tinh, inox hoặc nhựa chuyên dụng an toàn cho thực phẩm.

Rác thải và đồ bẩn tồn đọng lâu ngày

Thùng rác để trong bếp là điều khó tránh, nhưng nếu không dọn rác thường xuyên sẽ sinh mùi hôi, thu hút vi khuẩn và nguồn năng lượng xấu.

Điều này theo phong thủy sẽ làm “ứ đọng khí”, khiến tài lộc khó vào nhà. Do đó, nên đổ rác hàng ngày, vệ sinh sạch sẽ khu vực thùng rác và chọn loại thùng có nắp đậy kín.

Dao, kéo cùn hoặc han gỉ

Dao, kéo là những vật dụng sắc, đại diện cho năng lượng mạnh mẽ. Tuy nhiên, nếu dao hoặc kéo để lâu bị cùn hoặc han gỉ được coi là nguồn năng lượng tiêu cực, dễ gây tranh cãi và bất hòa trong gia đình.

Hơn nữa, dao kéo han gỉ còn mang lại cảm giác hao hụt, tài lộc dễ bị tiêu tán. Vì vậy, nếu dao kéo bị hư hỏng, tốt nhất nên vứt bỏ hoặc thay mới ngay để đảm bảo vận khí tốt trong nhà.

Vật dụng hư hỏng, nứt vỡ

Nhiều người tiếc của thường giữ lại chén bát sứt mẻ, nồi niêu nứt vỡ. Thực tế, đây là điều tối kỵ. Đồ hư hỏng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích trong quá trình sử dụng mà còn tích tụ vi khuẩn, rất khó vệ sinh triệt để.

Theo phong thủy, vật dụng nứt vỡ tượng trưng cho sự chia cắt, không trọn vẹn. Giữ đồ này trong bếp chẳng khác nào để “khí xấu” tồn tại, khiến tình cảm gia đình dễ sứt mẻ, tài lộc khó bền vững. Do đó, thay vì níu giữ đồ đã hỏng, hãy mạnh dạn thay mới để duy trì năng lượng tích cực cho căn bếp.

